Inaugurato collettore fognario a Gragnano

Oggi è una giornata storica per Gragnano e per l’intero comprensorio. Il completamento del collettore fognario a servizio dei comuni dei Monti Lattari e di Castellammare di Stabia rappresenta un risultato straordinario, frutto di anni di impegno e collaborazione tra enti e istituzioni.

“Questa infrastruttura – dichiara il sindaco di Gragnano, Nello D’Auria – rappresenta un passo avanti decisivo per la tutela ambientale e il miglioramento della qualità della vita del nostro territorio. Grazie a questa opera, eliminiamo uno scarico in ambiente che per troppo tempo ha compromesso il nostro ecosistema. Il collettore di Gragnano è un’opera di straordinaria rilevanza: 6,2 chilometri di collettore per convogliare i reflui al depuratore Foce Sarno, 6,9 milioni di euro di investimenti messi in campo dalla Regione Campania, 27.500 abitanti collettati a depurazione, un ulteriore scarico eliminato e la prospettiva di chiudere tutti i 113 scarichi in ambiente previsti nel progetto Energie per il Sarno“.

Tutto questo – prosegue il primo cittadino – è stato possibile grazie a una visione condivisa e alla capacità di fare squadra tra amministrazioni locali, Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori. A tutti loro va il mio più sentito ringraziamento per il supporto, la professionalità e la determinazione con cui hanno seguito questo intervento.”

Un riconoscimento particolare viene rivolto dal sindaco D’Auria a coloro che hanno reso possibile questo traguardo: “Desidero ringraziare il governatore Vincenzo De Luca, il presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo e i vertici di Gori per l’impegno costante che stanno dimostrando nei confronti del nostro territorio. Questo non è un intervento isolato, ma si inserisce in una programmazione più ampia di opere infrastrutturali che mirano a migliorare i servizi essenziali e la qualità della vita dei cittadini.”

“Investire in reti idriche e fognarie – conclude il sindaco D’Auria – significa garantire uno sviluppo sostenibile, prevenire criticità e valorizzare il nostro patrimonio ambientale. Oggi possiamo dire con orgoglio che, grazie a un’azione amministrativa concreta e alla collaborazione tra istituzioni, stiamo lasciando un segno tangibile per il futuro di Gragnano e dell’intero comprensorio. Continueremo a lavorare con lo stesso spirito e con la stessa determinazione, mettendo sempre al centro le esigenze delle nostre comunità. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato.”