Intrecci Creativi sul Vesuvio domenica 12 a Terzigno

L’iniziativa si terrà Domenica 12 Luglio, alle ore 18, nella suggestiva Pineta di Terzigno. Protagonista del laboratorio sarà l’artista Nunzia Ascolese, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di espressione creativa ispirato agli elementi della natura. L’esperienza culminerà con un coinvolgente rito di ricarica energetica guidato dall’insegnante di yoga Rosaria Di Maria, pensato per favorire rilassamento, equilibrio e connessione con l’ambiente circostante.
A fare da filo conduttore sarà una passeggiata lungo i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, condotta dalla guida naturalistica Francesco Servino, che accompagnerà il gruppo alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del territorio.
Un’occasione speciale per rallentare, lasciarsi ispirare dalla natura e vivere il Vesuvio in una dimensione autentica, creativa e profondamente rigenerante.
I posti sono limitati. È obbligatoria la prenotazione ai numeri 393 4577654 (Francesco Servino) oppure 342 1976757 (Rosaria Di Maria).
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