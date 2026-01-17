Ischia, Marcello Feola nuovo commissario

- pubblicità -

Salernitano, 61 anni, Feola è avvocato specializzato in Diritto amministrativo, professore aggregato presso l’Universita’ degli Studi di Salerno, dove insegna Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto dell’Urbanistica e dell’Ambiente, membro del Collegio direttivo dell’Osservatorio per lo Sviluppo Territoriale (OST) e di numerose Commissioni tecniche, anche ministeriali. In passato è stato assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica della Provincia di Salerno sotto la presidenza di Edmondo Cirielli.

L’avvocato cilentano Marcello Feola è il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nell’Isola d’Ischia nell’agosto 2017. Lo ha nominato la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Prende il posto dell’avvocato Giovanni Legnini, al quale il ministro ha rivolto “un sincero ringraziamento per l’attivita’ e l’impegno finora profuso”.

“Rivolgo un caloroso benvenuto al Professore Marcello Feola, nuovo Commissario straordinario per la ricostruzione”.

Lo dichiara il Sindaco di Casamicciola Terme, ing. Giuseppe Ferrandino, che prosegue “A lui auguro buon lavoro per un incarico delicato e di grande responsabilità, che arriva in un momento particolarmente importante per i nostri territori, all’indomani dell’approvazione del Piano della Ricostruzione, nel pieno dei processi di delocalizzazione e mentre sono in corso gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici.

Siamo certi che saprà portare all’attenzione del Governo le tante necessità di cui Ischia ha ancora bisogno e interpretare questo ruolo con competenza, equilibrio e capacità di ascolto, accompagnando le nostre comunità in una fase cruciale per il loro futuro. Da parte nostra assicuriamo fin da subito la massima collaborazione istituzionale, nella consapevolezza che solo attraverso un lavoro condiviso, serio e costante sarà possibile dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e non interrompere il percorso di ricostruzione. L’obiettivo comune – aggiunge il Sindaco – resta quello di restituire sicurezza, fiducia e prospettive di sviluppo a chi attende da troppo tempo”.

“Allo stesso tempo desidero – prosegue il Sindaco di Casamicciola Terme – esprimere un ringraziamento sincero a Giovanni Legnini, con cui ho condiviso tante battaglie in questi anni e insieme raggiunto tanti obiettivi. Lo ringrazio soprattutto per il grande lavoro svolto in questi anni complessi. Con il suo insediamento ha impresso una vera e propria svolta al processo di ricostruzione, che fino ad allora procedeva con estrema lentezza.

Con competenza, determinazione e profondo senso delle istituzioni è stato un punto di riferimento importante per l’Amministrazione e per i cittadini, contribuendo in maniera concreta e determinante a dare continuità e forza al percorso avviato.

A lui – conclude il Primo Cittadino – va la nostra gratitudine per l’impegno profuso, per i risultati conseguiti e per la vicinanza dimostrata a tutta la comunità”.