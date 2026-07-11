Ischia, torna la Festa a Mare di Sant’Anna

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La Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, uno degli appuntamenti più identitari dell’isola d’Ischia, torna dal 23 al 26 luglio 2026 con un programma rinnovato che unisce tradizione, spettacolo, memoria e attenzione all’ambiente.

La manifestazione, giunta alla sua 94ª edizione, culminerà come sempre nella suggestiva baia di Cartaromana, ai piedi del Castello Aragonese.

Barche allegoriche: quattro comuni in gara e temi contemporanei

La serata conclusiva vedrà protagoniste le barche allegoriche, realizzate dalle associazioni isolane e dai comuni partecipanti, che quest’anno saranno quattro.

I temi scelti spaziano: dall’immigrazione e dall’inclusione, a One Piece come metafora della libertà, all’omaggio ad Angelo Rizzoli, figura chiave della rinascita turistica dell’isola, fino alle antiche torri di Ischia, simbolo della sua storia.

Le novità: “Sirenes – Mermaid Experience” e voto popolare con gli smartphone

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca lo spettacolo “Sirenes – Mermaid Experience”, ambientato direttamente nelle acque della baia di Cartaromana. Confermati invece l’incendio del Castello Aragonese e i fuochi piromusicali, che chiuderanno la manifestazione.

Il voto popolare avverrà in modo innovativo: gli spettatori esprimeranno la propria preferenza accendendo le torce degli smartphone, creando un colpo d’occhio scenografico.

Il programma giorno per giorno

23 luglio – Passeggiata storica nel borgo di Ischia Ponte e spettacolo di danza.

– Passeggiata storica nel borgo di Ischia Ponte e spettacolo di danza. 24 luglio – Regata che stabilirà l’ordine di sfilata delle barche e incontro dedicato alla memoria della festa.

– Regata che stabilirà l’ordine di sfilata delle barche e incontro dedicato alla memoria della festa. 25 luglio – Tradizionale Messa delle partorienti nella chiesetta di Sant’Anna e processione via mare.

– Tradizionale nella chiesetta di Sant’Anna e processione via mare. 26 luglio – Gran finale con barche allegoriche, spettacoli, incendio del Castello e fuochi piromusicali.

Tradizione e nuove generazioni: il progetto “In Scena sul Mare”

Confermato anche il progetto “In Scena sul Mare”, che coinvolge gli studenti del Liceo Artistico Buchner nella realizzazione di elaborati ispirati alle Città invisibili di Italo Calvino, a testimonianza del passaggio della tradizione alle nuove generazioni.

Previsti premi per: miglior bozzetto, innovazione scenografica, voto popolare.

Sostenibilità: “Operazione Sant’Anna”

Particolare attenzione sarà dedicata alla tutela dell’ambiente marino con “Operazione Sant’Anna”, iniziativa realizzata insieme all’Area Marina Protetta Regno di Nettuno. Il 27 luglio è prevista la pulizia dei fondali e della baia di Cartaromana, a chiusura simbolica della festa.