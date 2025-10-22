Juve Stabia, parla il Sindaco di Castellammare

- pubblicità -

Intervistato dal giornalista Vincenzo Mele nel corso del programma del mattino “Campania24” dell’emittente televisiva Canale 9, il sindaco di Castellammare di Stabia ha voluto precisare alcuni punti relativi allo scandalo Juve Stabia, le cui vicende societarie sono riconducibili al clan di camorra D’Alessandro.

“Dobbiamo liberare Castellammare e la Juve Stabia dallo strapotere del clan D’Alessandro. Ben vengano tutte le inchieste giudiziarie. Il clan comanda da mezzo secolo e tutto ciò che serve a liberare la città da questo veleno, ben venga”, ha detto il primo cittadino in carica dal giugno dello scorso anno.

Ma è sulla festa per la promozione in serie B che Vicinanza ci ha tenuto a fare delle precisazioni sulla presenza di alcuni esponenti del clan: “Il 29 maggio c’erano tantissimi tifosi e cittadini a festeggiare un campionato straordinario, quell’episodio ha macchiato la festa. Loro non erano nella scaletta, si sono infiltrati e non sono stati fermati dalle forze dell’ordine per evitare tensioni. Io non li conosco, non frequento gli ambienti camorristici, ma quando lo seppi all’indomani presi le distanze. Ma ribadisco. Non erano sul palco, ma sotto”.

Riguardo, poi, all’impegno contro la criminalità del Comune, il sindaco ha aggiunto: “Contano i fatti e l’azione quotidiana contro le polemiche strumentali di qualcuno. Questa amministrazione è contro la camorra. Abbiamo trasformato un centro scommesse in centro di assistenza sociale per le fasce deboli, inaugurato proprio ieri. Domenica scorsa abbiamo consegnato un campetto di calcio per i più giovani a una parrocchia. Anche sottraendo spazi al degrado, si lotta fa la lotta alla malavita”.