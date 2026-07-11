La festa della Madonna del Carmine a Saviano

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La comunità parrocchiale Immacolata Concezione di Saviano (NA) celebra la Festa della Madonna del Carmine, un momento comunitario prezioso per rafforzare la fede e anche valorizzare i legami sociali.

Il Parroco don Giovanni Napolitano

«Camminare concretamente insieme è il vero valore di questa festa. Per far sì che questo appuntamento ritorni a essere quel faro di tradizione e splendore che è sempre stato, la presenza di ciascuno è fondamentale. L’invito è rivolto a tutti – famiglie, giovani, adulti e realtà del territorio – a partecipare per vivere insieme giornate di gioia e condivisione», spiega il parroco don Giovanni Napolitano.

Il Triduo e la processione

Dal 13 al 15 luglio si terrà il Triduo di preparazione con le Sante Messe serali, alle 19:30. A presiedere le Celebrazioni eucaristiche saranno: monsignor Franco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli (13 luglio); monsignor Giuseppe Puppo, canonico vaticano (14 luglio). La Santa Messa di mercoledì 15 luglio, sarà presieduta dal vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino.

16 luglio

Il 16 luglio, giorno della Festa, monsignor Pasquale Capasso, vicario generale della diocesi di Nola, celebrerà la Santa Messa delle 10:00; quella delle 18:30 sarà presieduta da don Armando Nugnes, rettore del Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide. A seguire, la statua della Madonna del Carmine attraverserà in processione le vie del quartiere.

Grandi eventi, comicità e gastronomia: il programma civile

Giovedì sera, poi, dalle 21:00, Piazza Antonio Ciccone e Corso Garibaldi si accenderanno con tre serate imperdibili:

Giovedì 16 luglio: serata all’insegna della tradizione e del divertimento. Si parte con la musica popolare dell’associazione “Cantanno se smezza o dulor. Zuoccle, tammorre e Femmene”. A seguire, spazio alle risate con la comicità travolgente di Emanuele Ceruti e l’ironia irresistibile delle attrici Luisa Esposito e Floriana De Martino .

serata all’insegna della tradizione e del divertimento. Si parte con la musica popolare dell’associazione “Cantanno se smezza o dulor. Zuoccle, tammorre e Femmene”. A seguire, spazio alle risate con la comicità travolgente di e l’ironia irresistibile delle attrici e . Venerdì 17 luglio: serata dedicata alle famiglie. Aprirà l’evento il Cantabimbi 2026, un festival musicale per i più piccoli. Contestualmente, prenderà il via un imperdibile percorso del gusto grazie all’apertura degli stand gastronomici della Sagra del Cuzzetiello .

serata dedicata alle famiglie. Aprirà l’evento il Cantabimbi 2026, un festival musicale per i più piccoli. Contestualmente, prenderà il via un imperdibile percorso del gusto grazie all’apertura degli stand gastronomici della . Sabato 18 luglio: il gran finale in Piazza Antonio Ciccone sarà affidato al concerto-evento di due grandi protagoniste della musica partenopea, Emiliana Cantone e Giusy Attanasio. Anche per l’ultima serata saranno attivi gli stand della Sagra del Cuzzetiello. A conclusione dei festeggiamenti ci sarà lo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Catapano di Ottaviano (NA).