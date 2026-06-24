mercoledì, Giugno 24, 2026
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La Sonrisa, sit in di protesta

Di
Redazione
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MERCOLEDì 24 GIUGNO DALLE H 9.30, si svolgerà un sit-in di protesta presso il Grand Hotel La Sonrisa, a Sant’Antonio Abate (NA).

La manifestazione, a cui parteciperanno circa 1.000 persone, avrà luogo nello spazio antistante i cancelli di ingresso della struttura, in Via Stabia n. 500.

Obiettivo tutela del lavoro

L’iniziativa nasce spontaneamente con l’obiettivo di richiamare l’attenzione delle istituzioni, dell’opinione pubblica e degli organi di informazione sulla necessità di tutelare i livelli occupazionali e difendere il posto di lavoro di tutto il personale impiegato presso la struttura.

Attraverso questa manifestazione, i partecipanti intendono inoltre rivolgere un appello alle autorità competenti affinché siano adottate tutte le misure necessarie a garantire la continuità aziendale e lo svolgimento della stagione lavorativa in corso.

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