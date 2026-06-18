Lions Club Nola Host Giordano Bruno, Antonio Daniele nuovo coordinatore

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Cambio della guardia al vertice del Lions Club Nola Host Giordano Bruno: venerdì sera nella cornice del ristorante Santa Lucia di Nola, si terrà il prestigioso rituale di investitura del nuovo Presidente del Lions Club Nola Host Giordano Bruno. A ricoprire il ruolo di nuovo coordinatore del club sarà Antonio Daniele.

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione di assistenza umanitaria al mondo. Fondata negli Stati Uniti, conta oltre 1,4 milioni di soci distribuiti in oltre 200 paesi. Il loro motto storico è “We Serve” ovvero i soci Lions mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e le proprie risorse economiche per realizzare progetti a beneficio della comunità.

Antonio Daniele, apprezzato professionista dell’agro nolano, ha alle spalle un lungo passato di iniziative di volontariato e di attivismo sociale, orientate alla crescita del territorio. E’ stato in prima linea, tra l’altro, per i miglioramenti da apportare all’Ospedale di Nola, per la candidatura della città a “Capitale del Libro” (con arrivo in finale per due volte) ed è stato primo Presidente proloco giovani di Nola.

Daniele prende il posto di Giovanna Sepe, presidente uscente, ed ha già le idee molto chiare sulla presidenza che dovrà condurre. “E’ necessario strutturare e proseguire le attività di matrice lionistiche – spiega il nuovo presidente – come la lotta alla cecità, la promulgazione dei servizi umanitari, culturali e sociali ma dando maggiore risalto alle problematiche del territorio intervenendo sulla individuazione delle soluzioni o agendo in sinergia con le istituzioni affinchè soluzioni valide possano essere individuate ed adottate”.

Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi, il vicario del Vescovo di Nola Francesco Marino, il Governatore del distretto Lions 108YA e numero altre autorità politiche e sociali del territorio.