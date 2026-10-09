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Maltempo, Domitiana allagata, chiusa a Giugliano

Di
Redazione
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La strada statale 7 Quater “Via Domitiana” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa dell’allagamento del piano viabile nel tratto compreso tra il chilometro 43,100 e il chilometro 46,800, nel territorio di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Per consentire la gestione della viabilità sono state predisposte uscite obbligatorie a Varcaturo per i veicoli diretti verso Roma e a Giugliano per quelli in direzione Napoli.

Sul posto sono impegnate le squadre Anas e le forze dell’ordine, al lavoro per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare nel più breve tempo possibile le normali condizioni di transito.

La chiusura si inserisce nel contesto dell’ondata di maltempo che sta interessando la Campania, dove è in vigore un’allerta meteo di livello arancione su gran parte del territorio regionale fino alle ore 15. Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano gli automobilisti a informarsi sulle condizioni della viabilità prima di mettersi in viaggio.

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