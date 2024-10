Arte e cultura a Quarto

- pubblicità -

Lunedi 4 novembre alle ore 11.00 presso la casa comunale di Quarto (via E. De Nicola n.8) si terra la conferenza stampa dedicata al progetto in itinere “CulturArte – Cultura diffusa e Arte condivisa”, inserito nella programmazione Campania by Night 2024 in linea con gli interventi “Azioni di valorizzazione del Patrimonio Unesco e Itinerari Culturali della Campania.

Interverranno Antonio Sabino sindaco di Quarto, Annarita Ottaviano vicesindaco di Quarto, Raffaella De Vivo assessore alla Cultura, Crescenzo Carputo presidente commissione Eventi, Sonia Gervasio responsabile associazione Lunaria A2, Barbara Melcarne curatrice della rassegna “CulturArte” e Raffaella Iovine archeologa guida regionale. Modera il giornalista di Canale 21, Marco Martone.

“Il progetto “CulturArte” nasce dopo un’attenta sperimentazione nel passato di un vero e proprio modus operandi ovvero quello di unire l’arte contemporanea con l’arte letteraria. Il sito archeologico della “Villa de Torchio” va ad arricchire maggiormente il format dando vita a un evento unico nel suo genere atto a valorizzare la location di estremo valore storico e culturale della citta di Quarto e creando un legame tra la comunita e il suo patrimonio artistico”.

Barbara Melcarne, curatrice della rassegna.

“L’associazione Lunaria ha deciso di partecipare alla manifestazione di interesse indetta dal Comune di Quarto, in quanto perfettamente in linea con la propria idea di portare avanti, in collaborazione con gli enti locali, iniziative che possano promuovere la valorizzazione dei territori attraverso la multidisciplinarita”.

Sonia Gervasio, associazione Lunaria