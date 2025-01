Aspettando la Befana a Quarto domenica 5

- pubblicità -

A Quarto ogni bambino porta il suo calzino! Alla ramazza, ai sacchi pieni di dolciumi, alle carriole colme di carbone ci penserà la Befana. Della musica, dello spettacolo e della “dolce” caccia al tesoro se ne occuperà l’animazione.

È tutto pronto per la manifestazione “Aspettando la Befana” che si terrà domenica 5 gennaio dalle 11.00 alle 13.00 presso la Villa Comunale (Via Francesco Crispi,13) di Quarto. Tradizione storica, valorizzazione del folklore e “tutela” della figura misteriosa della Befana nell’evento dedicato ai più piccoli curato da Barbara Melcarne, Sonia Gervasio e Anna Abbate in collaborazione con l’animazione “Pantera Rosa”.

«Quarto si prepara ad accogliere la Befana con musica, dolciumi e animazione in villa comunale. un’occasione di intrattenimento da regalare ai bambini e alle bambine del nostro territorio con musiche e giochi che allieteranno l’ultima settimana di feste che ci accompagna alla Epifania» ha dichiarato il sindaco di Quarto Antonio Sabino.

Per la vicesindaco e assessore agli eventi e spettacoli di Quarto Annarita Ottaviano «Aspettando la Befana è un’occasione per vivere una giornata speciale, pensata per grandi e piccini dove gli spettatori potranno godere di straordinarie esibizioni di giocolieri e tanta musica dance, che aggiungeranno una buona dose di allegria e magia all’atmosfera natalizia».

L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del cartellone “Quarto in festa: tra cultura, legalità, tradizione e fede. La magia del Natale di Quarto”.

Ad “Aspettando la Befana” interverranno il sindaco di Quarto Antonio Sabino, la vicesindaco e assessore agli eventi e spettacoli di Quarto Annarita Ottaviano, l’assessore alla cultura, all’ istruzione e alla legalità di Quarto Raffaella De Vivo, il presidente della Commissione Eventi di Quarto Crescenzo Carputo e la presidente del Gruppo archeologico Kyme Anna Abbate.