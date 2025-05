Bike sharing a Torre Annunziata

- pubblicità -

Venerdì 16 maggio è stata inaugurata la flotta del servizio di noleggio di biciclette elettriche, che estendono anche a Torre Annunziata il progetto di bike sharing elettrico operato da VAIMOO in collaborazione con EAV.

Il servizio, già attivo a Torre del Greco, Pompei e Scafati, prevede, a regime, la copertura di diversi comuni serviti dalla line circumvesuviana di EAV, mettendo a disposizione un totale di 330 eBike in 67 stazioni virtuali.

Il progetto, che non ha costi per le municipalità coinvolte, è stato finanziato da EAV – Ente Autonomo Volturno – con i contributi ministeriali per la promozione della Sharing Mobility, ricevuti attraverso la Regione Campania. EAV, a sua volta, ha affidato la gestione a VAIMOO (parte di Angel Holding) attraverso un avviso pubblico. Il progetto di mobilità urbana mira a integrare i servizi di trasporto pubblico EAV con il nuovo bike sharing, offrendo un’alternativa che riduce il traffico e incentiva l’uso di mezzi trasporti sostenibili nei comuni coinvolti.

Il piano tariffario VAIMOO, già particolarmente conveniente, grazie all’integrazione con EAV prevede importanti scontistiche sull’utilizzo del servizio del bike sharing per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio EAV.

Il servizio sarà attivo progressivamente dal giorno stesso dell’inaugurazione, tutte le informazioni sulle tariffe per utilizzare il servizio e il posizionamento delle stazioni sono disponibili sul sito: https://torreannunziata.vaimoo.app/

Il Sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo ha dichiarato – “la nostra è un’adesione convinta al progetto promosso da Regione e EAV. Diamo la possibilità ai cittadini di potersi spostare comodamente grazie ad un servizio che copre tutto il territorio cittadino e non solo. Un’opportunità unica per ridurre il traffico urbano, spesso congestionato da auto che si muovono all’interno della città. Abbiamo individuato 11 stazioni che coprono l’intera città dal Tribunale a Rovigliano. Questo progetto dovrà essere accompagnato da investimenti per favorire il trasporto green ed ecosostenibile.”

“Grazie ai fondi ministeriali e con il sostegno della Regione Campania, EAV lancia un innovativo progetto di mobilità integrata treno-ebike, pensato per promuovere uno stile di vita sostenibile e moderno.” ha dichiarato il Dott. Umberto De Gregorio, Presidente del CdA e DG dell’Ente Autonomo Volturno. “Si tratta di un’opportunità preziosa per Torre Annunziata e per tutti i comuni coinvolti, che potranno beneficiare di un servizio di sharing mobility semplice, efficiente ed ecologico, ideale per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano. Per incentivare la partecipazione a questa fase sperimentale, EAV ha inoltre previsto agevolazioni dedicate a tutti gli abbonati del trasporto pubblico locale: sconti speciali sugli abbonamenti al servizio di bike sharing e crediti da utilizzare per le ore di utilizzo.”

“Siamo felici di attivare Torre Annunziata nella rete del nostro servizio di eBike Sharing 100% Made in Sud” afferma Matteo Pertosa, Fondatore di VAIMOO. “questo lancio rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un sistema di mobilità integrata e sostenibile al fianco di EAV, che collega i comuni della circumvesuviana in un’ottica di innovazione e accessibilità. Siamo dispiaciuti di non essere riusciti ancora a partire nei comuni di Avellino e Caserta a causa di fraintendimenti burocratici. Confidiamo che anche i cittadini e i visitatori di Torre Annunziata risponderanno con entusiasmo, come già avvenuto a Torre del Greco, Pompei e Scafati, contribuendo a diffondere una nuova cultura della mobilità attiva in Campania.”

AllegatoScontistiche_CS_Lancio_BS_TorreA