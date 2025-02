Carnevale a Quarto, gli appuntamenti

- pubblicità -

Tutto pronto per il Carnevale di Quarto. Domenica 2 marzo dalle ore 10.30 sfileranno per la città le “Macchine d’epoca in Maschera”, con l’arrivo a piazzale Europa dove ci saranno ad attendere animatori e postazione selfie. Martedì grasso è invece prevista la “Grande sfilata” per il centro storico con musica e balli cubani, “Coco Disney” e mascotte.

Nel corso dei tre giorni ci saranno sfilate allegoriche con personaggi Disney, spettacoli di animazione, laboratori e gastronomia. Presso la villa comunale saranno allestite postazioni per realizzare le maschere, ispirandosi alla tradizione italiana o al mito dei supereroi.

L’evento promosso dal Gruppo Archeologico Kyme con Anna Abbate, Sonia Gervasio e Barbara Melcarne e dalla Pro Loco di Quarto è patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del cartellone “Quarto in festa: tra cultura, legalità, tradizione e fede”.

«Il carnevale a Quarto rappresenta un momento di aggregazione per la nostra comunità e come amministrazione comunale siamo sempre pronti a sostenere iniziative che promuovono il territorio, che facciano rivivere le tradizioni storiche della nostra comunità», dichiara il sindaco di Quarto Antonio Sabino. Per l’assessore agli Eventi Annarita Ottaviano «la parola chiave del Carnevale a Quarto è divertimento e allegria. Un’occasione per riscoprire le radici culturali e vivere momenti di condivisione insieme».

Un progetto partito l’8 dicembre 2024 che terminerà il 28 settembre 2025 nato con l’obiettivo di scoprire e riscoprire le bellezze di Quarto, di valorizzare il patrimonio di arte, cultura, tradizioni e fede e di accompagnare i cittadini in un percorso esperenziale intriso di rispetto, accoglienza, dialogo, condivisione, legalità e inclusione.

Per Anna Abbate, Sonia Gervasio e Barbara Melcarne curatrici dell’evento, “presidiare la tradizione e la cultura con diversi mezzi di comunicazione, quale il disegno dà un valore aggiunto al nostro territorio”.