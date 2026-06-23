Ercolano, inaugurato nuovo palazzetto dello sport

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«L’inaugurazione del nuovo palazzetto dello sport di Ercolano è una bellissima notizia per tutto il territorio».

Con queste parole il vicesindaco metropolitano di Napoli, Giuseppe Cirillo, ha salutato l’apertura del nuovo complesso sportivo realizzato in via D’Annunzio, nei pressi dell’Istituto comprensivo A. Maiuri. L’impianto, moderno e pienamente funzionale, rappresenta un nuovo spazio dedicato ai giovani della città e dei comuni limitrofi, in un’area tra le più densamente popolate del Vesuviano.

“Sport come educazione e crescita delle nuove generazioni”

Cirillo ha sottolineato il valore sociale dell’opera: «Dare ai giovani un luogo dove praticare sport significa investire concretamente su coesione sociale, educazione e crescita. Sono valori che la Città Metropolitana sostiene con convinzione in tutti i Comuni dell’area».

L’inaugurazione si inserisce in un percorso più ampio di rilancio dell’impiantistica sportiva cittadina, portato avanti da Ercolano in collaborazione con le istituzioni sovraordinate.

In arrivo un secondo impianto: il palazzetto polivalente al Tilgher

Il vicesindaco metropolitano ha ricordato che il nuovo palazzetto è solo il primo tassello di un progetto più esteso: «A breve – ha spiegato – sarà compiuto un secondo passo importante con la realizzazione del palazzetto polivalente nell’area dell’Istituto Tilgher. Un intervento su cui la Città Metropolitana mantiene un ruolo di supervisione nell’ambito dei fondi PNRR assegnati al territorio».

Il ringraziamento alla nuova sindaca Garzia e all’ex sindaco Buonajuto

Cirillo ha poi rivolto un ringraziamento istituzionale alla nuova sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, alla quale ha augurato buon lavoro, e alla precedente amministrazione guidata da Ciro Buonajuto: «Continueremo a essere al fianco dei Comuni metropolitani per accompagnare la realizzazione di infrastrutture che migliorino davvero la qualità della vita dei cittadini».