Francesco Cicchella direttore artistico del Carnevale di Palma Campania

- pubblicità -

È con grande entusiasmo che la Fondazione Carnevale di Palma Campania, presieduta da Nicola Montanino, annuncia Francesco Cicchella come Direttore Artistico dell’edizione 2025 del Carnevale di Palma Campania. Il poliedrico artista, noto per il suo talento come imitatore, cantante, attore, showman, comico e musicista, guiderà gli eventi che animeranno la manifestazione, culminando nella grande festa del Martedì Grasso.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta presso il teatro comunale di Palma Campania, dove il presentatore Angelo Martino ha moderato gli interventi dei partecipanti, tra cui Nicola Montanino, Francesco Cicchella, il consigliere comunale Nello Nunziata e il sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma.

“Sono molto contento di poter dare il mio contribuito a questo evento”, ha dichiarato Cicchella nel corso della presentazione. “La mia è una scelta frutto di due sentimenti che nutro: anzitutto un forte campanilismo, visto che abbiamo dei prodotti che ci invidierebbero ovunque e che invece stentiamo a valorizzare; d’altro canto, appartenendo ad una generazione che si trova a metà tra il passato e il futuro, ho la volontà di dare risalto alle tradizioni della nostra terra, in cui il Carnevale di Palma Campania trova sicuramente uno spazio significativo e fondamentale. L’obiettivo è quello di lavorare bene per dare al Carnevale di Palma Campania il giusto lustro e visibilità”.

Con un volto fresco come quello di Francesco Cicchella, il Carnevale di Palma Campania si prepara ad affrontare questa nuova edizione con rinnovato slancio, puntando sull’inventiva e sulla spettacolarità delle celebri Quadriglie, elementi distintivi della manifestazione.

Durante l’incontro, è stato presentato anche il programma degli eventi che accompagneranno gli appassionati verso la grande festa finale del Carnevale. Tra le novità più attese, l’evento del 9 gennaio 2025, dedicato alla Lega del Filo d’Oro e all’ENS di Napoli, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inclusione e della solidarietà.