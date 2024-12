Il teatro a San Potito Sannitico

- pubblicità -

Cominciano venerdì 3 gennaio gli appuntamenti imperdibili della Rassegna Teatrale organizzata dalla Pro Loco “Genius Loci” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Francesco Imperadore.

Per chi è alla ricerca di serate all’insegna del buon umore e della risata, il *Teatro Comunale di Piazza Giorgio La Pira a San Potito Sannitico* è il posto giusto dove trascorrere tre serate di gennaio, febbraio e aprile. Una serie di *commedie comiche*, alle quali sarà possibile assistere gratuitamente, che promettono di far divertire il pubblico con storie esilaranti e personaggi indimenticabili.

La stagione teatrale si aprirà con *”Voto di Scambio”*, una commedia che gioca con i temi della politica, delle promesse non mantenute e delle situazioni paradossali.

In un ambiente tipicamente italiano, dove il gioco dei favori e degli scambi è sempre presente, i protagonisti si troveranno coinvolti in una serie di equivoci e malintesi che li porteranno a situazioni sempre più comiche e surreali. Il tutto condito da un’ironia pungente e da battute che colpiscono nel segno, facendo riflettere ma allo stesso tempo regalando tante risate.

Il secondo appuntamento della stagione teatrale è con *”Dio li fa… il teatro li accoppia”*, una commedia che esplora le dinamiche delle relazioni e degli incontri casuali. Il titolo promette situazioni comiche in cui i destini dei personaggi si intrecciano in modo imprevedibile e esilarante, facendo emergere i lati più buffi e folli delle personalità. I dialoghi brillanti e le situazioni assurde faranno sicuramente ridere il pubblico, ma anche riflettere su quanto la vita possa essere imprevedibile.

A chiudere la stagione di commedie comiche al Teatro Comunale è *”Tre per due”*, una pièce che gioca sul tema delle relazioni sentimentali e delle situazioni imbarazzanti che nascono quando le cose non vanno come ci si aspetta. In un susseguirsi di colpi di scena e battute al fulmicotone, i personaggi si troveranno a fronteggiare situazioni sempre più complicate, ma sempre con il sorriso e un pizzico di ironia. Un vero e proprio turbinio di risate che non mancherà di coinvolgere il pubblico fino all’ultima battuta.

Tutte e tre le commedie sono sotto la direzione artistica di *Enzo Vanore*, una figura di spicco nel panorama teatrale che, con la sua esperienza e passione per il teatro comico, ha selezionato e curato ogni dettaglio di questa stagione. Vanore è noto per la sua capacità di rendere ogni spettacolo non solo divertente, ma anche coinvolgente e capace di trasmettere un messaggio attraverso la risata.

*Il Teatro Comunale di San Potito Sannitico*

Il *Teatro Comunale di Piazza Giorgio La Pira* a San Potito Sannitico si conferma come un’importante realtà culturale per la regione. La sua programmazione di qualità, insieme a un’atmosfera intima e accogliente, lo rende il luogo ideale per godersi una serata all’insegna della comicità e del buon teatro.

*Dettagli degli eventi:*

1. *Voto di Scambio* – Venerdì 3 gennaio 2024, ore 20:30

2. *Dio li fa… il teatro li accoppia* – Venerdì 28 febbraio 2024, ore 20:30

3. *Tre per due* – Venerdì 4 aprile 2024, ore 20:30

*Dove*: Teatro Comunale di Piazza Giorgio La Pira, San Potito Sannitico

*Direttore artistico*: Enzo Vanore

Il teatro si conferma come un luogo di riflessione, di evasione e di emozione, capace di offrire al pubblico un’esperienza unica, che va oltre la semplice rappresentazione. La possibilità di assistere a questi spettacoli dal vivo ci ricorda quanto il teatro sia una forma d’arte viva e in continua evoluzione, che riesce a parlare alle generazioni di oggi con la stessa intensità con cui ha emozionato quelle del passato.