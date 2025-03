Il Viale della Memoria a San Potito Sannitico

- pubblicità -

Si è concluso l’intervento per la realizzazione del Viale della Memoria, un progetto che ha visto la creazione di un luogo simbolico in onore dei caduti di Guerra. Il viale, situato alla località Beneficio, è stato realizzato grazie al finanziamento della Provincia di Caserta, che ha consentito di trasformare questo spazio in un tributo tangibile e rispettoso per coloro che hanno dato la loro vita durante uno degli eventi più drammatici della storia.

L’intervento ha visto la realizzazione di una serie di elementi commemorativi, tra cui la piantumazione di circa 60 tigli con targhe riportanti i nomi dei caduti locali e simboli legati alla memoria storica della guerra. “Questo viale non è solo un monumento, ma un percorso di riflessione per tutti”.

Il sindaco, Francesco Imperadore, ha espresso grande soddisfazione per la conclusione dei lavori e ha sottolineato l’importanza di questo intervento per la comunità locale. “Il Viale della Memoria rappresenta un atto di riconoscenza e di riflessione, che permetterà alle future generazioni di non dimenticare i sacrifici dei nostri concittadini che, durante la Grande Guerra, hanno dato la vita per la patria”.

Il sindaco ha anche ringraziato la Provincia di Caserta per il fondamentale supporto finanziario, che ha reso possibile la realizzazione di questa opera. “Ringrazio la Provincia per aver creduto in questo progetto e per averlo sostenuto con un contributo economico che ci ha permesso di dare vita a un’opera che resterà nella memoria collettiva del nostro paese”.

“La memoria storica è fondamentale per la costruzione di una società che guarda al futuro, senza mai dimenticare il passato e le tragedie che ci hanno segnato” ha concluso il primo cittadino.