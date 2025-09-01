Incidente su A3, lutto cittadino a Torre Annunziata

“Torre Annunziata piange in queste ore altre due vittime della strada. A poche settimane dalla morte di Nunzio Arcella, questa mattina due giovanissimi torresi, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, hanno perso la vita in un tragico incidente.

La nostra vicinanza e il nostro abbraccio più sincero ai genitori e alle famiglie dei due giovani. In queste ore le nostre preghiere vanno anche agli altri due ragazzi coinvolti nell’incidente, gravemente feriti, con l’augurio che tornino presto a casa dai loro cari.

Nessun genitore, nessuna famiglia, nessuna comunità può essere pronta a un dolore così atroce. Nel giorno dei funerali, sarà proclamato il lutto cittadino.”

