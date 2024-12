- pubblicità -

Presso la Casa Comunale di Quarto è stato presentato il cartellone degli eventi “Quarto in festa: tra cultura, legalità, tradizione e fede. La magia del Natale a Quarto”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli nel Cartellone degli Eventi Metropolitani 2024-2025. È intervenuto Antonio Sabino sindaco di Quarto, la vicesindaco e assessore agli eventi e spettacoli di Quarto Annarita Ottaviano, l’assessore alla cultura, istruzione e legalità di Quarto Raffaella De Vivo, la presidente del Gruppo archeologico Kyme Anna Abbate, il presidente della Commissione Eventi di Quarto Crescenzo Carputo. Ha moderato Gianni Ambrosino, direttore del Vg21.

Il cartellone degli eventi prevede giovedì 12 dicembre presso la Villa comunale dalle ore 17.00 la performance della rievocazione storica dei Saturnali, i laboratori di giochi antichi romani per i bambini e la degustazione di “ciociole”.

La giornata sarà a cura dal gruppo archeologico Kyme con i maestri rievocatori dell’associazione Militum Schola di Federico Penza, del progetto Reenactment Society di Livio Buonanno e del Gruppo Oplontino. Un viaggio nella storia e nelle leggende quando nell’antica Roma, nel periodo precedente al solstizio d’inverno, si celebravano le feste più attese dell’anno che duravano fino alla “Natalis solis”. Sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle 11 alle 19, l’associazione Autismo nel cuore aprirà con i mercatini natalizi e artigianali “Casa Arcobaleno”, un bene confiscato alla camorra destinato a iniziative in favore di minori affetti dallo spettro dell’autismo.

Da martedì 17 a venerdì 20 dicembre dalle 9 alle 13.30 “Babbo Natale ed Elfo” passeranno intutte le scuole di Quarto per gli auguri natalizi. Sabato 21 dicembre e sabato 28 dicembre dalle ore 18 le cantine Carputo e IV Miglio ospiteranno“CantinArt”: esposizione di arte contemporanea accompagnate da una degustazione di vino tipico. Domenica 22 dicembre alle 18.00 presso la Parrocchia Gesù Divin Maestro si terrà il “Concerto pianoforte con i Tenori del Coro del Teatro San Carlo di Napoli”. Lunedì 23 dicembre a Piazzale Europa alle 18.00 in punto si potrà partecipare alla “Tombola scostumata” di Franco Testa. Un buon modo per stare insieme prima del cenone di Natale sarà l’“AperiPiazza” il 24 dicembre a Piazzale Europa. Il 27 e il 28 dicembre a piazzale Europa dalle 10 alle 19, c’è il Villaggio di Babbo Natale con laboratori di cioccolato. Il 29 dicembre la “Gara podistica per le vie di Quarto” dove quest’anno si consiglia ai partecipanti un dress code rosso. L’anno si chiude il 31 dicembre con l’AperiPiazza a Piazza Santa Maria con aperitivo e musica.

Il nuovo anno partirà domenica 5 gennaio dalle 11 alle 13 con “Apettando la befana con animazione e caccia al tesoro” presso la Villa Comunale di Quarto, una mattinata dedicata ai piccolitra dolci e carbone alla ricerca di tesori, si consiglia di portare un “calzino pulito”. “La Magia del Natale di Quarto” si chiuderà lunedì 13 gennaio alle 10.00 con un messaggio di resilienza, speranza, amicizia e amore con la presentazione aperta al pubblico del libro di Andrea Sannino «Prima di Abbraciame» che si terrà all’Istituto Isis Rita Levi Montalcini.