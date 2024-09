San Michele in Festa, grande successo a Volla

- pubblicità -

Musica d’autore, street-food di qualità e divertimento per i più piccoli a ruota libera. Questi gli ingredienti che hanno trasformato la “Festa di San Michele”, in corso di svolgimento nell’area mercato in via San Giorgio a Volla, in un appuntamento vincente.

Il grande evento d’autunno ha messo davvero d’accordo tutta la famiglia come spiega il sindaco Giuliano Di Costanzo: “Sì la festa patronale è molto sentita ed anche in questa tre giorni è stato così. Abbiamo cercato di offrire un’offerta diversificata. Per accontentare tutti e soprattutto le famiglie. Infatti quest’anno è la prima volta che abbiamo messo a disposizione sin dal mattino dei gonfiabili proprio per i bambini, c’è lo scritto food in modo che si può passare una serata piacevole. Così come per tutti i gusti è anche la musica. Dopo Gragnaniello, E’ Zézi e Dario Sansone, ci sarà la musica degli anni ’90 mentre la chiusura di domenica sarà altrettanto alla grande con Mister Hyde e altri artisti altri giovani locali”.

L’area della festa è facilmente raggiungibile e vanta ampie zone di parcheggio a disposizione. Insomma un evento, quello organizzato dalla D2 di Luigi De Simone curato nei minimi dettagli: “Un’occasione per venire a Volla -prosegue il sindaco- per chi non c’è mai stato. Si può utilizzare la tre giorni della Festa di San Michele per venire a fare una capatina da queste parti. Questo nasce come un paese agricolo, attualmente abbiamo circa 26.000 abitanti e andiamo verso i 30.000. Siamo fra i pochi paesi in crescita della zona e viviamo nella situazione strategica importante perché siamo una sorta di cintura fra i comuni vesuviani e la città di Napoli. Siamo a soli 5 km da Piazza Garibaldi. Anche le nostre strutture ricettive sul posto riescono anche ad accogliere i turisti che preferiscono vivere un po’ più lontano dalla città per poi fare le visite guidate verso i vari luoghi turistici”.

Di ottimo livello anche gli spettacoli musicali del sabato. Triplo appuntamento a partire dalle ore 20 con il live di Anash. A seguire sul palco arriva Alessandra con il suo concerto. La serata si chiude con la musica dagli anni 70-80 e il remix con le migliori hit degli anni ’90.

Una festa particolarmente ricca con il contributo dell’Area Metropolitana di Napoli: “Tutti i giorni è attivo il Minishow Bolle di Sapone e il piccolo Luna Park con Animazione. Cabaret magico con numeri di giocoleria e fuoco nello spettacolo di Brigante Nikò” racconta Luigi De Simone della D2 eventi che aggiunge: “Particolarmente ricca l’area dello street-food. Dalle 18 all’una sarà possibile deliziare il palato con tante gustose opportunità che spaziano dall’arancina siciliana alla pizza. Non mancano specialità a base di carne argentina così come porchetta ed arrosticini e Sua Maestà il Caciocavallo impiccato. Ci sono i dolci della tradizione napoletana e siciliana e i liquori del Cilento”.

Fino a domani (domenica) le attrazioni cominciano alle ore 11 con l’apertura delle aree gonfiabili e food. Le animazioni proseguono fino a sera tardi. Appuntamenti alle 12 e alle 18 sia con la Baby Dance che con i balli di gruppo. Agenda piena anche domenica. Ai gonfiabili e alla baby dance si aggiunge la presenza del teatro dei Burattini di Antonino Mercurio. Dalle 16 alle 20 arrivano i dinosauri. Il gran finale è con i Mr Hyde preceduti da Lina Maddaloni e la sua tarantella napoletana e le cover di Sal & Jennifer.