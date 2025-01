San Potito Sannitico, approvato bilancio di previsione

- pubblicità -

La Giunta Comunale di San Potito Sannitico ha approvato importanti decisioni economiche per il futuro della comunità. Con la deliberazione del 24 dicembre 2024, è stata predisposta la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, che fornisce una visione strategica degli investimenti e delle priorità dell’amministrazione comunale per il prossimo triennio.

Successivamente, il 31 dicembre 2024, la Giunta ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2025/2027, comprensivo della nota integrativa e degli indicatori di bilancio, segnando un passo fondamentale verso la pianificazione delle risorse economiche per il benessere della cittadinanza.

“Un Bilancio orientato al benessere e alla sostenibilità”. Ha precisato il sindaco di San Potito Sannitico Francesco Imperadore.

Il bilancio approvato rappresenta un investimento concreto per migliorare la qualità della vita dei sanpotitesi, con una particolare attenzione a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio. Una parte significativa delle risorse sarà destinata ai servizi sociali, con l’obiettivo di supportare le famiglie in difficoltà e promuovere l’inclusione sociale. In particolare, il Comune ha ricevuto circa € 23.000,00 per il potenziamento dei servizi per l’infanzia, con particolare riferimento all’asilo nido, un’iniziativa che contribuirà a garantire un futuro migliore ai più piccoli della comunità.

“Il settore istruzione riceverà una particolare attenzione. Il bilancio prevede investimenti, manutenzione e ammodernamenti delle scuole, – ha continuato Imperadore – nonché il sostegno ad attività didattiche innovative. Saranno inoltre previsti fondi per potenziare gli strumenti didattici meritevoli, con l’obiettivo di offrire un’educazione di qualità e al passo con i tempi”.

Un altro punto cruciale del bilancio riguarda la sicurezza urbana. È previsto un potenziamento del sistema di videosorveglianza, che contribuirà a garantire maggiore sicurezza per i cittadini. Inoltre, sarà attivato un impianto antifurto per le scuole, a tutela degli edifici pubblici e delle strutture educative.

Il Comune ha riservato risorse anche per la manutenzione e il decoro urbano, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità del territorio e curare il verde pubblico. Il bilancio prevede, inoltre, opere di sostenibilità ambientale, come parte del piano triennale per la promozione di progetti ecologici che tutelano l’ambiente e valorizzano il patrimonio naturale del territorio di San Potito Sannitico.

Un altro progetto significativo riguarda la bonifica dell’area ex GE.ZO.OV., un’area che da anni necessita di interventi di recupero e valorizzazione. Con il bilancio di previsione 2025/2027, si prevede il completamento della bonifica di quest’area, che potrebbe rappresentare una risorsa importante per lo sviluppo economico e la riqualificazione del territorio.

Prossimi Passi: Discussione in Consiglio Comunale.

Il bilancio di previsione del Comune di San Potito Sannitico, deliberato dalla Giunta Comunale per il triennio 2025/2027, ora dovrà, infatti, essere discusso in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. La discussione in aula sarà un momento importante per garantire che tutte le risorse vengano utilizzate in modo efficace e che i progetti previsti rispondano adeguatamente alle esigenze della comunità.

“Con questo bilancio, l’amministrazione comunale di San Potito Sannitico dimostra di avere un piano strategico chiaro e orientato al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini, con un’attenzione particolare a famiglie, istruzione, sicurezza e ambiente. Il percorso di crescita e sviluppo del Comune è solo all’inizio, ma il bilancio approvato rappresenta sicuramente una solida base per il futuro”. Ha concluso il sindaco.