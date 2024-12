San Potito Sannitico, gli appuntamenti natalizi

- pubblicità -

Festività natalizie ufficialmente cominciate a San Potito Sannitico. Il piccolo paese matesino, animato sempre da un fervido fermento culturale ha dato il via ieri sera alla serie di eventi in calendario per il mese di dicembre. Il VI Memorial Paolo Riccio, un concerto in memoria di un giovane potitese prematuramente scomparso, ha registrato grande successo e partecipazione presso l’Auditorium Comunale ieri sera, 1 dicembre.

Location della gran parte degli eventi, infatti, sarà proprio il prestigioso Auditorium Comunale dove si terrà anche il secondo evento in programma per domenica 10 con la presentazione del libro “Lo Stato vince sempre”, del Magistrato Catello Maresca. Un appuntamento che accoglierà numerosi giovani oltre che numerose autorità matesina data l’importanza della tematica.

Sabato 14 toccherà alla presentazione di un album musicale: “Canto la vita” dei NoVa. Domenica 15, presso le Cupole di Località Beneficio ci sarà una novità: “RoviStanto a San Potito”, un mercatino dell’usato e dell’artigianato artistico.

Per poi spostarsi nuovamente all’Auditorium Comunale per dare il via al primo appuntamento della rassegna teatrale “Qui ed ora”: “A tutta farsa!”. Lunedì 16 dicembre ci si sposterà a Palazzo Filangeri (in via Sanillo) per la presentazione del libro “Carlo Acutis. Un ragazzo esemplare” di Raffaele Mazzarella.

Sabato 21 e domenica 22 il centro del paese sarà animato da “Solstizio di Natale”, un evento durante il quale si respirerà il clima natalizio tra le mura del centro storico vestito a festa. Serata del 22 che si concluderà nella Chiesa di Sant’Antonio (in via Ascensione) con le note dell’Ensamble vocale della Regesta Cantotum. Ancora l’Auditorium di via sala lunedì 23 ospiterà uno spettacolo teatrale per bambini dal titolo “Il bruco e la farfalla”. Il tutto si concluderà il 28 dicembre sempre all’Auditorium con lo spettacolo teatrale “Il morto sta bene in salute”.

“Come sempre abbiamo voluto coinvolgere i nostri piccoli e grandi concittadini in una serie di eventi che speriamo possano donare momenti di serenità in queste festività natalizie”. Ha dichiarato il sindaco Francesco Imperadore.