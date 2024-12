San Potito Sannitico, nuovo Finanziamento per la Mensa Scolastica

- pubblicità -

Il Comune di San Potito Sannitico ha ricevuto un importante finanziamento di 470.400,00 euro, grazie a un bando che ha destinato risorse significative per interventi nel Mezzogiorno, con una percentuale di finanziamento pari al 63,11%.

Questo contributo servirà per la realizzazione di una nuova mensa scolastica, che sarà in adiacenza al Polo Scolastico esistente, contribuendo così a migliorare il servizio educativo e formativo della comunità.

Il progetto, che rientra nell’ambito di un ampio programma di potenziamento delle infrastrutture scolastiche, risponde a una crescente esigenza di garantire ambienti più funzionali e sereni per gli studenti. La nuova mensa non solo offrirà un servizio aggiuntivo, ma avrà anche un impatto positivo sulla qualità della vita scolastica, migliorando l’esperienza di pranzo per i bambini e i ragazzi.

La realizzazione di questa nuova mensa segna un passo importante nella direzione del miglioramento dei servizi scolastici, rafforzando ulteriormente la capacità del Comune di rispondere in modo concreto e tempestivo alle necessità della popolazione. Con questa nuova struttura, San Potito Sannitico continua a dimostrare impegno e lungimiranza nel perseguire il benessere della propria comunità.

“L’attenzione per le necessità della nostra comunità è sempre stata una priorità per l’Amministrazione Comunale”, ha dichiarato il sindaco di San Potito Sannitico. “Questo finanziamento ci permette di realizzare una struttura che non solo risponde alle esigenze quotidiane degli studenti, ma che migliorerà anche la qualità dell’offerta formativa, rendendo il nostro Polo Scolastico un punto di riferimento ancora più importante per la crescita e la formazione delle nuove generazioni.”

Infine, conclude il sindaco, questa amministrazione sta portando a conclusione una serie di interventi oltre che ad avviarne altri.

Tra i principali interventi in corso, spicca il Recupero e la Riqualificazione del Palazzo Di Lello, situato in prossimità della Chiesa Madre di Santa Caterina. Il progetto, già finanziato dalla Regione Campania per un importo di circa €. 3’000’000,00, si prevede sarà un importante tassello per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del comune, con l’obiettivo di rendere il palazzo un punto di riferimento per residenti e visitatori.

Un altro progetto di grande rilevanza riguarda la realizzazione del percorso delle acque, un’opera che, dopo un lungo iter burocratico, è finalmente pronta per entrare nella fase di cantierizzazione. Questo intervento, che mira a migliorare le aree di competenza comunale, è visto come un passo fondamentale per la sostenibilità ambientale della zona.

Sul fronte della sicurezza, sono stati approvati importanti progetti per la messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico. Interventi mirati sono previsti in diverse aree del comune, tra cui Via San Cassiano e Figulantina, Via Cesco e Via Campo, Via Querce de Benedirtisi e Località Beneficio. Tali azioni sono cruciali per la protezione delle abitazioni e delle infrastrutture, aumentando la resilienza della comunità di fronte a eventi climatici estremi.

Sempre nell’ambito della sicurezza, è in procinto di essere approvato un intervento strategico per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale comunale. L’intervento prevede il rifacimento del manto stradale su gran parte delle strade cittadine, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e ridurre i rischi legati alla circolazione. Inoltre, sarà realizzata una nuova area di parcheggio, concepita specificamente per rispondere alle esigenze di sosta dei fedeli e dei visitatori della “Chiesa Madre Santa Caterina”. Questo intervento risolverà un problema storico legato alla carenza di spazi adeguati per la sosta, contribuendo così a una maggiore fluidità del traffico e a una gestione più ordinata degli spazi pubblici.

Non meno rilevante è l’impegno per la sostenibilità energetica. L’amministrazione ha infatti approvato ulteriori interventi di efficientamento energetico, tra cui l’ampliamento della rete di pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale, con un’attenzione particolare alle zone attualmente prive di illuminazione. Inoltre, è stato approvato il progetto per la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico presso le strutture pubbliche in località Gezoov, un’iniziativa che contribuirà a formare una comunità energetica locale per la produzione e l’utilizzo di energia rinnovabile.

“In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per portare avanti progetti che abbiano un impatto concreto sul nostro territorio e sulla vita quotidiana dei cittadini. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti e delle nuove opportunità che stiamo creando per il futuro del nostro comune. Lavoreremo con determinazione per completare questi interventi e avviarne altri, per continuare a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini.”

L’amministrazione comunale di San Potito Sannitico dimostra così un impegno costante per lo sviluppo del territorio, mirando a una crescita sostenibile, alla sicurezza e al benessere della comunità. Un futuro che si preannuncia ricco di opportunità per tutti i residenti.