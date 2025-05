Successo per il Rally dei Bambini a Piedimonte Matese

- pubblicità -

Ieri, 4 maggio, nei giardini Egg di Piedimonte Matese (Villa Comunale), si è svolta la quarta edizione del “Rally dei Bambini”, un evento organizzato dalla New Matese MotorSporta, che ha riunito famiglie e piccoli appassionati di rally provenienti da tutto il territorio matesino. Giornata che ha avuto un’ottima riuscita, con un’affluenza costante sia nella mattinata che nel pomeriggio, 140 bambini hanno avuto la possibilità di iscriversi e ricevere un simpatico attestato di partecipazione che li ha incoronati piloti.

La giornata è iniziata con una serie di prove speciali, che hanno visto i piloti in erba sfidarsi su strada, tra curve e rettilinei, proprio come fanno gli adulti. La competizione è stata molto intensa, con i piccoli che hanno dato il massimo, semplicemente pedalando.

Ma il Rally dei Bambini non è stata solo una gara di velocità, è stato anche un momento per regalare ai più piccoli sorrisi e piccole nozioni di educazione stradale, oltre che un’occasione di divertimento e di aggregazione. I giardini Egg di Piedimonte Matese sono stati trasformati in un vero e proprio circuito dove divertirsi, assaporando l’adrenalina dei grandi piloti.

“La mattinata è stata particolarmente animata, con i bambini che hanno potuto assistere alle prove speciali e ammirare le auto da rally. Molti di loro hanno anche avuto la possibilità di salire a bordo delle auto, i diversamente abili, in particolar modo, e di vivere un’esperienza unica”. Ha dichiarato il presidente Gennaro Gentile.

Il circuito è stato allestito magistralmente, regalando alla nuova Villa Comunale una luce diversa. L’evento è stato anche un’occasione per promuovere la vera e propria competizione del 2 e 3 agosto, il Rally del Matese, ormai di rilevanza nazionale.

“Un ringraziamento particolare – ha concluso Gentile – va al Comune di Piedimonte Matese che ha patrocinato l’evento e al Parco Regionale del Matese che ha contribuito alla realizzazione e quindi all’ottima riuscita”.