Torre Annunziata, al via il Piano Estate

L’Amministrazione Cuccurullo vara il Piano per l’Estate 2025, un pacchetto di provvedimenti per garantire maggiore vivibilità nell’area dei lidi nei mesi estivi a Torre Annunziata.

Il piano prevede l’estensione dell’orario di apertura di Villa Parnaso. Dal lunedì al giovedì i cancelli resteranno aperti fino alle 21.30. Dal venerdì alla domenica invece, grazie alla sinergia con i gestori degli stabilimenti balneari, i cancelli di Villa Parnaso chiuderanno all’una di notte, grazie alla presenza di due guardie giurate (una lato corso e una lato villa) che vigileranno sull’area e chiuderanno i cancelli.

Maggiore presenza anche della Polizia Locale sul territorio negli orari serali e nei fine settimana. Dal lunedì al giovedì gli agenti saranno in strada fino alle 22, mentre nei fine settimana fino a mezzanotte. Il provvedimento punta a garantire maggiore sicurezza nelle strade del centro e soprattutto nelle zone della movida, in particolar modo via Gino Alfani e area della villa comunale.

Ultimo punto del “Piano Estate” l’ordinanza sulla movida. Il provvedimento disciplina in maniera differente le attività musicali degli stabilimenti balneari da quelle situate in città e nel centro urbano.

Per le attività situate nel contesto urbano è consentita la musica dal vino fino a mezzanotte per tutti i giorni della settimana con un livello sonoro pari o inferiore a 65 dbA. Per gli stabilimenti invece, fermo restando l’obbligo di posizionare gli impianti in direzione mare, l’orario è prolungato: fino all’una dalla domenica al giovedì. Soltanto il venerdì sera e il sabato sera, l’orario è posticipato alle 2, con un limite sempre di 65 dbA. Dalle 2 alle 3 c’è la possibilità di avere gli impianti accesi con un livello sonoro non superiore a 50 dbA.

“Questo piano è frutto del confronto e della collaborazione tra Amministrazione Comunale, Polizia Locale e operatori economici – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo – L’apertura serale straordinaria di Villa Parnaso, la maggiore presenza dei vigili in strada nelle ore serali e l’ordinanza sulla movida puntano a dare vivibilità e maggiori servizi alla città che, nei mesi estivi, frequenta maggiormente l’area dei lidi e della villa comunale”.