Torre Annunziata, è Marisa Laurito la direttrice artistica del Premio Oplontis

- pubblicità -

L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata ha affidato la direzione artistica del Premio Oplontis a Marisa Laurito. La giunta comunale ha approvato giovedì mattina la delibera con la quale è stato ufficializzato l’incarico all’attrice napoletana.

Il Premio Oplontis, alla sua prima edizione, è un riconoscimento che va a quanti, nel corso dell’anno, si sono distinti per impegno civile, sociale e culturale. Personalità più o meno note che, lontane dai riflettori si dedicano al prossimo, al proprio territorio, alla difesa dei diritti.

Una manifestazione promossa dal Comune e sostenuta dalla Regione Campania che ha stanziato, in occasione dell’approvazione della legge di bilancio regionale, un finanziamento specifico per supportare l’iniziativa che punta a diventare un evento di livello nazionale.

Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro dell’assessore al turismo Alfonso Ascione e della consigliera comunale Emanuela Cirillo.

“Sono orgogliosa e onorata dell’incarico che mi è stato affidato – le prime parole di Marisa Laurito – Torre Annunziata ha dalle straordinarie potenzialità e il Premio Oplontis punta a rilanciare l’immagine di una città ricca di storia, tradizioni e cultura. Una storia che fonda le sue radici nell’antica Oplontis e nel fascino della Villa di Poppea, uno dei siti archeologici più belli in assoluto”.

La manifestazione sarà strutturata in diversi appuntamenti per terminare con la manifestazione finale e la consegna dei premi. I dettagli e il programma completo della kermesse, in via di definizione, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nelle prossime settimane.

“Marisa Laurito è il nome che meglio incarna l’energia, la vitalità, la tradizione di Torre Annunziata in una chiave di respiro nazionale – le parole del sindaco Corrado Cuccurullo e dell’assessore al turismo Alfonso Ascione – Si tratta di una grande artista, un pezzo di storia del teatro, della tv e del cinema italiano e la cosa che più ci ha colpito e che ha immaginato un programma che non si limita ad un singolo appuntamento, ma che si snoda lungo una serie di eventi importanti per la nostra città”.