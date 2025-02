Torre Annunziata, partiti lavori per nuovo asilo

- pubblicità -

E’ partito il cantiere per la realizzazione del nuovo asilo nido in via Gioacchino Murat a Torre Annunziata. La ditta incaricata dal Comune ha preso possesso dell’area per avviare le operazioni propedeutiche ai lavori. Il nuovo asilo nido, una volta completato, potrà ospitare 84 bambini della fascia d’età 0-3 anni.

“Diamo il via ad un altro cantiere fondamentale per la riorganizzazione dei servizi per l’infanzia sul territorio – affermano gli assessori ai lavori pubblici Daniele Carotenuto e alle Politiche Sociali Antonio Coppola – L’avvio dei lavori ci consentirà di consegnare l’opera a giugno 2026”.

16 mesi i tempi di realizzazione del nuovo asilo che sarà consegnato a giugno 2026, in tempo utile per ospitare a settembre i piccoli alunni del centro storico.

“La nascita dell’asilo nido nel quartiere murattiano rappresenta un passo fondamentale nel piano di rigenerazione urbana del centro antico a cui stiamo lavorando – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo – Questa struttura consentirà di aumentare di circa il 100% i posti disponibili oggi nei comuni dell’Ambito N30. Un aumento dei posti che facilita l’accesso delle donne al mondo del lavoro. Tutti gli studi infatti certificano che l’accesso al mondo del lavoro delle giovani mamme è maggiore nelle città dove il rapporto tra popolazione residente e posti di asili nido disponibili è più alto”.