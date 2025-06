Torre Annunziata, via alla gara per le nuove Case dell’Acqua

- pubblicità -

Il Comune di Torre Annunziata ha avviato la procedura per l’affidamento della concessione del suolo pubblico per l’installazione e la gestione di una rete di distributori automatici di acqua alla spina.

Il nuovo avviso pubblico presenta diverse novità rispetto alla precedente concessione, che consente di trasformare le casette in vere e proprie mini isole ecologiche. Quattro erogatori d’acqua, due per l’acqua liscia e due per l’acqua gassata, l’installazione di videocamere di sorveglianza e la possibilità di installare nell’area contenitori per oli esausti, farmaci scaduti e indumenti usati. Sono queste le principali novità per il ripristino del servizio nei tre punti della città: Largo Marchese, Via Solferino e Via Simonetti.

“Sono tanti i cittadini di Torre Annunziata ad avere usufruito delle casette dell’acqua ed era giusto che il servizio fosse riattivato – spiega l’assessore all’ambiente Daniele Carotenuto – Vista la forte richiesta abbiamo immaginato l’installazione di casette con quattro erogatori, in modo che si possa erogare il servizio contemporaneamente a più persone. Per garantire maggiore sicurezza verranno montate videocamere collegate all’impianto e alla centrale operativa del Comune”.

“Questo è un servizio che si colloca nell’ambito di una serie di iniziative pensate per le esigenze dei cittadini – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo – Si inseriscono in una visione più ampia di attenzione verso l’ambiente”.