Zona rossa a San Giorgio, il plauso del sindaco

La città di San Giorgio a Cremano, situata nella provincia di Napoli, è stata recentemente inclusa, insieme ad altre città come Pompei, Castellammare di Stabia e Pozzuoli, in un’iniziativa di carattere straordinario volta a instaurare delle cosiddette “zone rosse”. Tale intervento è stato deciso dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, con l’obiettivo principale di migliorare la sicurezza pubblica e combattere la criminalità presente in queste aree.

Questa decisione è maturata nell’ambito di una riunione organizzata dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, un’organismo che si occupa di valutare e predisporre strategie per mantenere l’ordine pubblico.

Nel caso specifico del comune di San Giorgio a Cremano, le zone interessate dal provvedimento includono vie e piazze di particolare rilevanza: via Manzoni, via Aldo Moro all’incrocio con via San Giorgio Vecchio, Piazza Troisi, e le aree circostanti Villa Bruno, Villa Vannucchi e Largo Arso. Questi luoghi hanno sempre ricevuto particolare attenzione dalle autorità poiché considerati punti critici, specialmente in relazione a eventi ed episodi legati alla vita notturna. Il sindaco Giorgio Zinno ha confermato che queste aree sono già state oggetto di discussione in precedenti incontri del Comitato, evidenziando l’importanza di mantenere alta la soglia di attenzione.

Il sindaco ha affermato che l’istituzione di queste zone rosse da parte del prefetto rappresenta una dimostrazione significativa di attenzione verso la comunità, considerandole un mezzo efficace non solo di repressione ma soprattutto di prevenzione. Infatti, il provvedimento prevede misure contro individui che manifestano comportamenti aggressivi, minacciosi o perpetuano disturbi insistentemente, in particolare se con precedenti penali, comportando la loro espulsione dalle aree designate.

Nel suo discorso, Zinno ha espresso gratitudine al prefetto per la considerazione dimostrata nei confronti del loro territorio, invitando a vedere questa iniziativa non solo come una punizione ma come un’opportunità per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nel comune. Il sindaco ha concluso sottolineando che la collaborazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine è essenziale per garantire il successo di questo provvedimento, auspicando che benifici diretto e tangibile alla sicurezza e alla vivibilità degli spazi urbani.