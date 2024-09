Numeri da record per il “Casolla Experience”,

- pubblicità -

Oltre 14mila presenze per la prima edizione del “Casolla Experience – Festival delle eccellenze pedecollinari” che si è svolto dal 20 al 22 settembre nel borgo di Casolla e di Piedimonte di Casolla a Caserta. Un successo incredibile arrivato grazie allo straordinario lavoro di squadra degli oltre 120 volontari dell’Associazione ‘CasertAzione’ coordinati dal consigliere comunale Francesco Guida e dal Presidente Giovanni Bocciero, dagli organizzatori Vito Maria Benito Vozza e Francesco Fusco e sotto la supervisione del Direttore Artistico Mario Mosca.

Una manifestazione culturale molto interessante che ha visto l’apertura al pubblico di diversi beni culturali dislocati sul territorio come la chiesa millenaria di San Rufo, i palazzi della Cocozza di Montanara, Orfitelli, Mezzacapo, Alois. Ampio spazio alle tradizioni popolari e storiche con un mix vincente tra cultura, musica e gusto. “Alla base del Casolla Experience – ha sottolineato Francesco Guida – abbiamo ideato sin dall’inizio un progetto per il recupero e la valorizzazione di questi straordinari luoghi sia dal punto di vista culturale che enogastronomico. Possiamo ritenerci molto soddisfatti per ciò che siamo riusciti ad offrire alle numerose persone accorse in tutto il weekend”.