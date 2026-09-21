Nuovi orari Circumvesuviana – Luci e ombre

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riceviamo e pubblichiamo

La nuova programmazione degli orari delle linee vesuviane si porta ancora dietro gli strascichi del passato.

Pur apprezzando l’uniformità delle cadenze delle corse — fissate ogni 30 minuti su quasi tutte le linee —, l’introduzione delle fermate di Ercolano, Portici, San Giorgio e Torre del Greco nella tratta di Sorrento, e l’aumento complessivo del loro numero, anche se per ovvi motivi, lontano dalle 440 corse giornaliere del luglio 2011, il piano presenta profonde disparità che rendono l’offerta del tutto disomogenea.

Interrompere le corse prima delle ore 20:00 sulle linee Sarno e Poggiomarino, garantendo invece il servizio fino alle 22:00 sulla Sorrento e fino alle 21:50 sulla Torre Annunziata, rende iniqua l’offerta. Inoltre non è stata accolta ancora la richiesta di fare fermare il Sorrento a Barra, snodo e incrocio di più linee e a San Giovanni a Teduccio dove ha sede un’importante hub universitario.

Criticità linea Baiano

Infine resta aperta la ferita della linea Baiano, un territorio che da due anni attende il ripristino di un vero servizio ferroviario verso Napoli. L’attuale schema, confermato, con limitazione a Volla, attivo solo dalle 7:00 alle 19:00 con cadenza oraria, rende l’offerta inefficiente e inadeguata, mentre il servizio bus sostitutivo continua a non soddisfare le esigenze di studenti e lavoratori pendolari.

Richiesta all’Assessore Regionale Casillo

Alla luce di tali criticità, riteniamo fondamentale che venga mantenuto l’impegno pubblico assunto dall’Assessore Regionale Casillo per individuare una soluzione a breve termine che permetta ai pendolari della linea Baiano di raggiungere Napoli via San Giorgio, così come richiesto dai Comitati e sottoscritto dai sindaci dei comuni interessati, primi firmatari Casalnuovo e Marigliano.

Il Comitato Pendolari Vesuviani rinnova la richiesta di un tavolo di confronto urgente per porre le basi di un reale miglioramento del servizio su tutte le linee vesuviane.

Enzo Ciniglio — Presidente Comitato Pendolari Vesuviani e fondatore del gruppo Facebook “NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA”

Salvatore Ferraro — Vicepresidente Comitato Pendolari Vesuviani e fondatore del gruppo Facebook “CIRCUMVESUVIANA – EAV”

Marcello Fabbrocini

Presidente Comitato Civico A. Cifariello Ottaviano