Parco del Matese, incontro con i sindaci al Ministero

Sono stati convocati il 5 febbraio, dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) tutti i sindaci dei comuni ricadenti nel Parco Nazionale del Matese. Una riunione che ha visto partecipare, oltre ai comuni del versante campano, anche quelli del versante molisano e il Parco Regionale del Matese.

Durante l’incontro, ci sono stati una serie di elementi di dibattito, durante i quali molti sindaci hanno esposto i punti critici riguardanti i territori di appartenenza. Alcune osservazioni erano inerenti alla perimetrazione e altre riguardavano la zonizzazione. “Noi, come Parco Regionale del Matese, in accordo con la Regione Campania, abbiamo riformulato una proposta di norme di salvaguardia che è in linea con la legge 394/91 e definisce la classificazione delle aree naturali protette”, ha precisato il presidente del Parco Regionale del Matese, Agostino Navarra. “Una proposta che ha buone possibilità di essere accolta”.

A seguito di questa riunione, sono emerse una serie di osservazioni che vanno senza dubbio affrontate e risolte. “Possiamo riuscire a fare un ottimo lavoro; bisogna impegnarsi in questo rush finale affinché si arrivi a una proposta condivisa da tutti o almeno dalla maggior parte dei comuni per evitare ulteriori problemi”, continua Navarra. “Per evitare problematiche che potrebbero emergere al termine dell’iter, si è deciso di creare una task force: un tavolo continuativo tra le due regioni interessate (Campania e Molise), il Ministero e l’ISPRA, al fine di addivenire a una proposta valida sulla perimetrazione, zonizzazione e regolamento. È importante eliminare tutti quegli elementi conflittuali che potrebbero creare problemi futuri. C’è l’impegno da parte dei sindaci a chiudere positivamente la vicenda del Parco Nazionale del Matese; quindi non possiamo non essere fiduciosi per il futuro. Grande è stata la collaborazione mostrata tra i sindaci: c’è un coinvolgimento costante della Regione Campania che sta spingendo fortemente verso l’istituzione definitiva.