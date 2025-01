Parco del Matese, novità su sentito e nulla osta

- pubblicità -

Una delibera del Parco Regionale del Matese, la n.7 del 29 novembre 2024, sancisce che sono stati eliminati una serie di oneri a carico dei Comuni ricadenti in area Parco, per quanto concerne i diritti di istruttoria per il rilascio del “Sentito” e dei “Nulla osta” soprattutto per gli interventi di tagli boschivi.

Così ha commentato la delibera il presidente Agostino Navarra: “Cercare di alleggerire il più possibile i cittadini è sempre stata la priorità e continuerò a lavorare in questa direzione”.

Nello specifico: sono stati aboliti i diritti di istruttoria per il rilascio dei Sentito e dei Nulla Osta totalmente per i tagli dei boschi per l’autoconsumo, art. 31, comma 14 Reg,. Reg. 3/2017, (fino ad una superficie di 2.000 metri quadrati).

Altresì sono stati ridotte notevolmente le somme da versare per superfici cadenti al taglio da 2.000 a 10.000 metri quadrati (Ridotto da € 150,00 a € 30,00).

Da considerare che il 90% dei tagli boschivi ricadenti in area Parco, interessano proprio superfici comprese tra 1000 e 10.000 metri quadrati.

Il tutto si traduce in un notevole risparmio per i richiedenti (circa 200 domande di taglio /anno).

Anche per le opere pubbliche non vanno più versati i diritti di istruttoria per il rilascio dei pareri su scritti, vigenti fino all’insediamento del nuovo presidente e della Giunta attuale (novembre 2024).