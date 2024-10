Parco Nazionale del Matese, interviene il presidente Agostino Navarra

- pubblicità -

“La creazione del Parco Nazionale del Matese rappresenta un’opportunità unica per valorizzare le ricchezze naturali e culturali di questo territorio, promuovendo lo sviluppo sostenibile e creando nuove opportunità per le comunità locali. Accogliamo con favore la decisione del TAR Lazio e siamo pronti a lavorare con tutte le parti interessate, in particolare con la Regione Campania e i comuni dell’attuale Parco Regionale del Matese, per far sì che il Parco Nazionale diventi una realtà concreta e benefica per tutti. La Campania, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico di inestimabile valore, giocherà un ruolo centrale in questo processo, garantendo una gestione efficace e condivisa del nuovo Parco e promuovendo sinergie tra le diverse realtà locali. I comuni del Parco Regionale del Matese, che vantano una profonda conoscenza del territorio e un forte legame con la natura, saranno i veri protagonisti di questo progetto, contribuendo a definire le strategie di sviluppo e a valorizzare le specificità di ciascuna area. Alla luce della sentenza, è fondamentale creare la massima condivisione sulle Norme di salvaguardia del Parco Nazionale. Il Parco Regionale del Matese, in virtù della sua esperienza e della sua radicata conoscenza del territorio, avrà un ruolo cruciale e fondamentale in questo processo, favorendo il dialogo e la sintesi tra le diverse istanze e contribuendo a definire un quadro normativo condiviso e efficace. La nuova struttura organizzativa del Parco Nazionale, dotata di una Giunta esecutiva, sarà fondamentale per garantire una gestione efficiente e trasparente del territorio, promuovendo la partecipazione attiva delle comunità locali e delle associazioni”.