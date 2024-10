Parco Regionale del Matese: si è insediata la Giunta

- pubblicità -

Si sono insediati lo scorso mercoledì 16 ottobre, per la prima volta dalla costituzione del Parco Regionale del Matese, i membri della Giunta. I componenti sono: Giuseppe Pirraglia, sindaco del Comune di Gallo Matese, in qualità di rappresentante della Comunità dell’Ente Parco; Rosario Festa, delegato del sindaco del Comune di San Lorenzello, come rappresentante della Comunità dell’Ente Parco; Giovanni Cipollone, rappresentante delle associazioni ambientaliste; e Giuseppe Miselli, rappresentante delle associazioni professionali agricole.

La legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, “Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania”, ha individuato le aree naturali protette della Campania e disciplinato la gestione del sistema Parchi e Riserve. Secondo questa legge, gli organi dell’Ente Parco sono: il Presidente, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Comunità del Parco.

“In quanto organo di governo che collabora con il Presidente e che svolge le proprie attività seguendo i principi di trasparenza, ritengo fondamentale costruire qualsiasi tipo di progettualità”, ha dichiarato il Presidente Agostino Navarra.

“Sono pronto a mettermi a disposizione per lo sviluppo del nostro stupendo territorio in questo periodo di grandi cambiamenti. Sono ancor più lieto che Gallo Matese possa confermare la sua presenza e collaborazione. Un ringraziamento va ovviamente anche al Presidente Navarra”, ha affermato Giuseppe Pirraglia.