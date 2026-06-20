Premio Caivano 2026, l’ottava edizione

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Musica, spettacolo e l’incantevole voce di Katia Ricciarelli hanno fatto da cornice alla cerimonia di consegna del Premio Caivano 2026, l’evento giunto alla sua ottava edizione, organizzato dall’associazione Sveglia Caivano presieduta da Nino Navas.

La kermesse si è svolta presso la dimora storica di Palazzo Marchesale ed è stata presentata da Lino D’Angiò e dal giornalista Antonio D’Ascoli.

Katia Ricciarelli ospite

I’ te vurria vasà, Summertime e Non ti scordar di me sono stati i brani scelti da Katia Ricciarelli, che si è esibita insieme al tenore Aniello Sepe e ai giovani musicisti caivanesi. Nel corso della serata, le storie di riscatto e le eccellenze di Caivano sono state premiate per essersi distinte tra scuola, cultura, musica, professioni, sport e imprenditoria in Italia e nel mondo.

Premiato Carmine Marotta – la storia

“Per l’edizione 2026 – afferma Nino Navas, ideatore del Premio Caivano – abbiamo deciso di premiare una favola, quella di Carmine Marotta, un ragazzo partito nel 1997 dal Parco Verde per cercare fortuna al nord Italia ed oggi è un importante imprenditore che ha rivoluzione il settore caseario grazie alle sue macchine automatiche industriali per produrre la burrata”.

Giosy Romano, coordinatore ZES

Giosy Romano, Coordinatore della Struttura di missione Zona Economica Speciale ha riceviuto il Leone d’Argento speciale: “Grazie alla Zes, è stato dato nuovo slancio all’imprenditoria e alla zona Asi di Caivano – sottolinea Nino Navas – con oltre 60 nuove autorizzazioni nel 2025 sulle 1010 pratiche in tutta Italia. Oggi il nucleo industriale Asi di Caivano è il più importante d’Italia per fatturato, per numero di aziende e lavoratori. Qui lavorano 165 aziende con oltre 4mila addetti e 5 miliardi di fatturato”.

“Caivano beneficia di un tessuto industriale che si è formato nel corso del tempo – spiega Giosy Romano – così si sono create delle condizioni tali da rendere questo territorio attrattivo, a dispetto della narrazione, ed ha potuto beneficiare dell’ultimo strumento introdotto che è quello della Zona Economica Speciale.

La Zes unica ha visto fiorire realtà di non poco conto all’interno dell’area industriale e, al 31 dicembre 2025, Caivano è il primo Comune della Campania per autorizzazioni rilasciate con oltre 60 provvedimenti. Gli insediamenti realizzati determinano una serie di impatti economici positivi, dettati dall’indotto e dall’indiretto. Se si guarda ai numeri in tutta Italia, l’impatto complessivo è di 60 miliardi di euro con 65mila nuovi occupati.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla più grande infrastruttura immateriale degli ultimi tempi, la semplificazione burocratica, che permette di avviare un’attività in 60 giorni e con un’unica autorizzazione che sostituisce i 37 titoli prima necessari, all’esito di una conferenza di servizi con tutti gli Enti”.

La storia di Carmine Marotta

Oltre 500 macchine per produrre la burrata installate in tutto il mondo, una vera e propria rivoluzione del settore caseario che ha portato ad esportare ovunque un prodotto prima realizzato solo in Puglia.

Il sogno di Carmine Marotta e della sua azienda è partito proprio dal Parco Verde di Caivano: “Nel 1997 siamo andati via con tutta la famiglia per trovare fortuna al nord. A Modena abbiamo incontrato difficoltà e ostacoli, ma l’idea mia e dei miei fratelli era quella di avere un furgone con il nostro nome e alla fine siamo riusciti a realizzare quello che c’eravamo prefissati. Questo premio significa molto per me, soprattutto perché mi dà l’opportunità di parlare ai ragazzi del Parco Verde che hanno bisogno di sognare. Il mio motto è sempre stato quello di credere nei propri sogni, perché i sogni crederanno in noi”.

Sezione scuola

Solita attenzione al mondo della scuola, Per l’edizione 2026 del Premio Caivano, il Bonus Attrezzature Scolastiche è stato assegnato all’Istituto comprensivo statale Mameli-Cilea, mentre la Borsa di Studio per Studente Meritevole è stata destinata a un alunno del Liceo Braucci, eccellenza formativa del territorio. Sono stati conferiti altri riconoscimenti.

Sezione cultura

Leone d’Argento per la Cultura a Giuseppe Bianco, scrittore; Leone d’Argento per la Medicina a Pina Liguori, psicologa; Leone d’Argento Giovani ad Antonio e Pietro Marzano, Farmaceutica S.p.A.; e menzioni speciali per Associazione A Cor a Cor, Asd Pallacanestro Jirafa Caivano, Gecotour, Heartline Cardiologia.

L’evento ha visto come main sponsor Magnum IceCream Company, Union Gas e Luce come partner, e gode del patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, di Confindustria Napoli, del Consorzio Asi Caivano e del Comune di Caivano.