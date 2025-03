Pro Loco, audizione in Consiglio Regionale

- pubblicità -

Un importante passo avanti per il riconoscimento e il sostegno delle Pro Loco in Campania. Ieri alle 14, presso il Consiglio Regionale a Napoli, si sono tenute le audizioni relative alla proposta di legge presentata dal Consigliere Regionale Andrea Volpe, maturata sul campo e frutto dell’ascolto dei territori in questi anni. L’obiettivo è rafforzare il ruolo di queste associazioni nella promozione turistica e culturale del territorio.

AUDIZIONI: IL CUORE DEL CONFRONTO ISTITUZIONALE Le audizioni, che si sono svolte presso la III Commissione Consiliare Permanente Attività Produttive – Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi della Consiglio Regionale della Campania, costituiscono un momento cruciale nel percorso legislativo. Durante la giornata, interverranno l’Assessore alla Semplificazione Amministrativa e Turismo Felice Casucci, il Direttore Generale per le politiche culturali e il turismo Rosanna Romano, i rappresentanti dell’UNPLI, dell’EPLI e delle Pro Loco. L’obiettivo è raccogliere osservazioni, suggerimenti e contributi per affinare il testo della legge e garantire che risponda in modo concreto alle esigenze delle associazioni coinvolte.

La fase successiva al ciclo di audizioni prevede la stesura definitiva del testo normativo, che sarà sottoposto al vaglio della Commissione prima di essere portato in aula per la discussione e il voto. Una volta approvata, la legge entrerà poi nella fase attuativa, che includerà la definizione di regolamenti e decreti attuativi per permettere alle Pro Loco di accedere ai benefici previsti.

UNA LEGGE PER RILANCIARE LE PRO LOCO La proposta di legge “Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania. Modifiche alla legge regionale 08 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)”, Testo Unificato Reg. Gen. 334 e 391, riconosce il ruolo fondamentale delle 556 Pro Loco operanti nei 554 comuni della regione. Queste associazioni, costituite da volontari, sono pilastri della promozione delle tradizioni locali, della valorizzazione dei prodotti tipici e della tutela del patrimonio culturale e ambientale, generando un impatto socioeconomico significativo e stimolando le economie locali. «Le Pro Loco sono il cuore pulsante delle nostre comunità, custodi delle nostre tradizioni e promotrici del territorio. Questa legge intende fornire loro gli strumenti necessari per continuare a svolgere il loro prezioso lavoro con maggiore efficacia e riconoscimento istituzionale», dichiara Volpe. Tra le misure previste dalla legge ci sono l’istituzione di un Albo Regionale delle Pro Loco, procedure semplificate per l’iscrizione e l’accesso ai contributi regionali, e nuove forme di sostegno per le attività di promozione turistica e culturale.

IL TOUR PER MACRO AREE REGIONALI Parallelamente alle audizioni istituzionali, il Consigliere Volpe avvierà un nuovo tour, tappe per macro aree regionali con l’obiettivo di confrontarsi direttamente con i volontari, raccogliere le loro istanze e promuovere l’importanza della proposta di legge a livello locale. «Il confronto diretto con le realtà locali è fondamentale per comprendere appieno le necessità delle Pro Loco e per costruire insieme un percorso legislativo che risponda alle loro reali esigenze», aggiunge Volpe.

Questo percorso toccherà diverse realtà territoriali, evidenziando le peculiarità e le esigenze specifiche di ciascuna comunità. Le Pro Loco rappresentano un patrimonio prezioso per la valorizzazione del territorio, e fare rete tra loro significa unire forze, condividere esperienze e sviluppare progetti comuni per una promozione più efficace e inclusiva. L’incontro diretto con i rappresentanti sarà inoltre un’occasione per anticipare le modalità con cui, una volta approvata la legge, le associazioni potranno beneficiare delle nuove opportunità offerte dal provvedimento.

UN IMPEGNO CONCRETO PER LE TRADIZIONI LOCALI Con queste iniziative, il Consigliere Volpe ribadisce il suo impegno nel valorizzare le realtà associative locali, riconoscendo il loro ruolo imprescindibile nel tessuto sociale e culturale della Campania. Il sostegno alle Pro Loco non è solo un investimento nella cultura, ma anche un motore per l’economia locale, capace di attrarre turismo e rafforzare il senso di appartenenza.