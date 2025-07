Procida, Alessandra Grieco è la Graziella 2025

- pubblicità -

Si chiama Alessandra Grieco la Graziella 2025 eletta domenica sera durante il toccante spettacolo in Marina Grande per la 75esima edizione della Sagra del Mare che fino al 30 luglio trasforma l’intera isola in un vero e proprio teatro a cielo aperto.

Ventunenne, nata e cresciuta a Procida, Grieco frequenta il terzo anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria presso l’università degli Studi Suor Orsola Benincasa, ambendo a diventare un insegnante, da amante dei bambini che crede profondamente nel valore dell’educazione.

Ha sfilato con grazia e autenticità nel tradizionale costume procidano, ispirato alla figura romantica del romanzo di Alphonse de Lamartine, tra le dieci finaliste, tutte procidane tra i 15 e i 25 anni, che hanno indossato i sontuosi abiti in seta ricamati in oro a mano (una veste ed un cappottino dal taglio orientale, con intagli e ricami in seta e fili d’oro, un crespo per i capelli e delle scarpette coordinate), a testimonianza delle contaminazioni culturali e degli scambi commerciali nei secoli dell’isola con il Mediterraneo e l’Oriente.

«Sono emozionata, ma ancor di più orgogliosa di rappresentare la mia comunità quest’anno. Dedico questa elezione alla mia famiglia, al mio fidanzato, alle mie compagne (in fondo siamo tutte Grazielle) a e a chi mi vuole bene», ha sottolineato Alessandra Grieco, commossa, al termine della cerimonia condotta da Roberta Capua.

Il festival racconta non soltanto la cultura e la tradizione dell’isola, ma anche il suo rapporto viscerale con il mare, infinito e vivo come i suoi isolani. Nasce, infatti, dalla volontà dei procidani di valorizzare le tradizioni marinaresche, le storie dei pescatori, la cultura del lavoro e della navigazione e i rituali della vita insulare, culminando con l’attesa elezione di Graziella, simbolo dell’identità, della femminilità e della cultura procidane.

«La Sagra del Mare e l’elezione della Graziella, per la loro indiscutibile unicità, contribuiscono da sempre a rafforzare l’appeal e le radici di Procida e dell’intera Campania arricchendo l’offerta turistica rivolta al mercato nazionale ed internazionale», spiega Leonardo Costagliola, assessore al Turismo del Comune di Procida.

La Sagra del mare continua con i live a Marina Grande di Le One (28 luglio), The Kolors (29 luglio) e Joe Barbieri (30 luglio).

Per agevolare la partecipazione agli eventi anche durante le ore serali, durante i giorni della Sagra saranno attivate corse straordinarie notturne da e per Procida, operate dalla compagnia Ippocampo.

I collegamenti partiranno da Marina Grande e raggiungeranno il porto di Monte di Procida (Acquamorta), offrendo un servizio comodo e sicuro per i visitatori provenienti dalla terraferma. Previsti anche dei collegamenti con vettori privati anche da e per Ischia.

Lunedì 28 luglio

– Concerto di Le One, piazza Marina Grande, h. 21:30

Martedì 29 luglio

– Concerto dei The Kolors, piazza Marina Grande, h. 21:30

Mercoledì 30 luglio

– Concerto di Joe Barbieri, 20th Marina di Procida, piazza Marina Grande, h. 21:30