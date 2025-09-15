Progetto Kepos, martedì 16 a Lacco Ameno

- pubblicità -

Martedì 16 Settembre alle ore 19:00 a Villa Arbusto si svolgerà il settimo appuntamento del ciclo di conferenze di Progetto Kepos, Incontri di Archeologia e Paesaggio, promosso dalla Fondazione Walton in collaborazione con il Comune di Lacco Ameno.

L’incontro sarà dedicato alla ripresa delle attività di scavo nel sito di Mazzola sulla collina di Mezzavia a Lacco Ameno.

La scoperta del Quartiere metallurgico di Mazzola, da parte di Giorgio Buchner, J Rutter e J. Klein, sul finire degli anni ’60 del secolo passato, fu eccezionale in quanto mise in luce un’area con strutture utilizzate, fin dalle primissime fasi dell’impianto dell’insediamento di Pithekoussai, sia come laboratori per la lavorazione dei metalli che per abitazione. Lo scavo di Mazzola consentì di comprendere il ruolo dell’antico insediamento sull’isola d’Ischia nei processi produttivi di VIII sec. a.C. nel Mediterraneo legati alla metallurgia altamente specializzata.

Dal 2024 un nuovo progetto di ricerca, rivolto al sito di Mazzola, con una concessione di scavo da parte del MiC vede il coinvolgimento dell’Università di Napoli L’Orientale, la Scuola di Specializzazione in Beni archeologici ”Or.Sa.” dell’Università di Salerno e dell’Orientale e la Soprintendenza Archeologica per l’area metropolitana di Napoli.

Illustreranno questa seconda fase dei lavori, Maria Luisa Tardugno, Funzionario Archeologo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, Matteo D’Acunto, Professore di Archeologia Classica dell’Università di Napoli L’Orientale e i responsabili di scavo e dello studio dei reperti Chiara Improta, Cristina Merluzzo e Francesco Nitti.

La conferenza si aprirà con i saluti della presidente della Fondazione Walton Alessandra Vinciguerra e del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, a moderare i lavori, il direttore scientifico di Progetto Kepos, Mariangela Catuogno.

L’ingresso è libero.