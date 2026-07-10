Punta Campanella, Carolina Mazzella nuova Presidente

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Carolina Mazzella è la nuova Presidente dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

Il sindaco Lello Staiano l’ha nominata con decreto quale consigliera rappresentante del Comune di Massa Lubrense nel CdA e di conseguenza Presidente del Consorzio di Gestione dell’Amp.

La Presidente Mazzella è già operativa e questa mattina è stata nelle sede del Parco dove ha incontrato il Direttore e lo Staff dell’Area Marina Protetta che Le augurano un proficuo lavoro alla guida dell’Ente.

Dichiarazioni

“Per me questo non rappresenta soltanto un prestigioso incarico istituzionale, ma un impegno che tocca le corde più profonde della mia storia personale- commenta la neo Presidente Carolina Mazzella- Sono nata in un borgo marinaro guardando il blu infinito del mare ogni momento della mia fanciullezza e ciò mi ha insegnato la potenza del mare e la vita che ci dona.

Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco Lello Staiano per la fiducia che ha riposto nella mia persona proponendo la mia nomina a questo prestigioso incarico. La sua stima rappresenta per me un motivo di orgoglio e allo stesso tempo un forte stimolo a svolgere questo ruolo con impegno, equilibrio e spirito di servizio.

Rivolgo, inoltre, un cordiale saluto al direttore Pierluigi Capone, con il quale ho avuto proprio questa mattina un confronto molto proficuo, apprezzandone la competenza, la disponibilità e la profonda conoscenza dell’Area Marina Protetta. Sono certa che, lavorando in piena sintonia, potremmo affrontare con efficacia le sfide che ci attendono e raggiungere importanti risultati. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento al presidente che mi ha preceduto, il mio amico Lucio Cacace- continua la Presidente dell’Amp- A lui va il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto ,per l’impegno, la dedizione e la passione con cui ha guidato l’Area Marina protetta in questi anni. Raccolgo il suo testimone con rispetto, consapevole del valore del percorso compiuto e della necessità di proseguire lungo la strada tracciata.

Patrimonio culturale unico

Un ringraziamento a tutto il personale che con professionalità e dedizione opera quotidianamente per la salvaguardia del nostro mare- conclude Carolina Mazzella- L’ AMP Punta Campanella rappresenta un patrimonio naturale, ambientale e culturale unico.

Custodirla significa proteggere la biodiversità, sostenere una pesca responsabile, promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente, valorizzare la ricerca scientifica e rafforzare il rapporto tra il mare e la nostra comunità. Affronto questo incarico con umiltà, determinazione spirito di servizio ,sono convinta che, unendo competenze, energie e amore per questo territorio, potremmo rendere Punta Campanella un modello sempre più autorevole di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.”