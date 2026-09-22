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PwC sostiene “IschiaForYou – Swim Around”, l’iniziativa che il 25 e 26 settembre coinvolgerà atleti, appassionati, istituzioni e cittadini in due giornate dedicate a sport, sostenibilità e promozione del territorio.

Organizzata da IschiaForYou ETS con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati al nuoto in acque libere nel panorama nazionale.

Swim Around sabato 26

Cuore dell’evento sarà la traversata “Swim Around”, in programma sabato 26 settembre, che vedrà grandi protagonisti del nuoto in acque libere e amatori da tutto il mondo affrontare oltre 30 chilometri di nuoto intorno all’isola d’Ischia, in uno scenario unico dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

Il sostegno di PwC

Il sostegno di PwC si inserisce nel più ampio impegno della società a supporto di iniziative capaci di generare valore per le comunità e contribuire alla promozione del patrimonio naturale, culturale e sociale dei territori.

Ischia&Salute

La manifestazione si inserisce in un programma più ampio di iniziative rivolte al territorio promosse ed organizzate dall’associazione IschiaForYou ETS.

Tra queste rientra Ischia&Salute, progetto che ha portato in piazza a Casamicciola Terme specialisti e docenti provenienti dall’Università La Sapienza di Roma e dall’Università Federico II di Napoli, mettendo a disposizione della cittadinanza consulti specialistici gratuiti e momenti di sensibilizzazione sui temi della salute e della prevenzione.

Chiara Carotenuto (Comunicazione PwC Italia)

Chiara Carotenuto, Partner Responsabile della comunicazione di PwC Italia, commenta: ” La valorizzazione di un territorio passa dalla capacità di riconoscerne e mettere a sistema le diverse anime: il patrimonio naturale e culturale, le persone, le comunità e le realtà che ogni giorno contribuiscono a renderlo vivo. IschiaForYou – Swim Around interpreta questa visione con un progetto che utilizza lo sport come strumento di partecipazione, promuovendo il benessere fisico e la tutela dell’ambiente.

Per PwC Italia, sostenere questa iniziativa significa contribuire a costruire un modello di sviluppo in cui sostenibilità, inclusione e valorizzazione del territorio possano tradursi in un impatto concreto e duraturo”.

Claudio Varrone, presidente IschiaForYou

Prof. Claudio Varrone, Presidente IschiaForYou ETS, afferma: “IschiaForYou – Swim Around nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale, culturale e sociale dell’isola, promuovendo il mare come risorsa condivisa e rafforzando il legame tra comunità, benessere e sviluppo sostenibile. L’iniziativa interpreta una visione che va oltre la dimensione agonistica, ponendo al centro la tutela dell’ambiente, la promozione di stili di vita sani e la valorizzazione dell’identità del territorio”.

Massimiliano Rosolino testimonial dell’evento

A rendere ancora più speciale l’iniziativa sarà la presenza di Massimiliano Rosolino, campione Olimpico a Sydney 2000 e tra i volti più rappresentativi dello sport italiano, che accompagnerà l’evento in qualità di testimonial.

Tra i partecipanti attesi Christof Wandratsch, campione europeo della 25 km e tra i più affermati protagonisti internazionali del nuoto di fondo, e Sergio Chiarandini, primo italiano a conquistare una medaglia mondiale nel nuoto di fondo grazie all’argento ottenuto ai Campionati Mondiali del 1991, a cui si aggiunge la medaglia d’argento europea conquistata nella stessa stagione nella 25 km.

Atleti italiani

L’evento vedrà inoltre la partecipazione di atleti appartenenti ai gruppi sportivi Fiamme Oro, Fiamme Gialle e Carabinieri, con la presenza di componenti delle squadre nazionali italiane e di atleti che hanno conquistato risultati di rilievo a livello internazionale.

Tra questi saranno presenti Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico nella 10 km a Parigi 2024, Rachele Bruni, argento olimpico nella 10 km a Rio 2016, Linda Caponi, bronzo europeo 2026 a Parigi nella 10 km, e Marcello Guidi, atleta della Nazionale italiana di nuoto in acque libere.

Il programma

Il programma si aprirà venerdì 25 settembre con l’accoglienza degli atleti, la consegna dei kit gara e il briefing tecnico dedicato ai partecipanti.

Accanto alla competizione sportiva, IschiaForYou – Swim Around promuoverà iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente marino e alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, attraverso una giornata Plastic Free aperta a cittadini e visitatori.

La manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione e con uno showcooking dello chef Max Mariola, che proporrà una rilettura contemporanea della tradizione gastronomica ischitana.