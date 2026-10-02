Riaperto ufficio postale a Pozzuoli

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Ha riaperto ieri al pubblico l’ufficio postale di Pozzuoli in Corso Nicola Terracciano 35, chiuso a seguito dello sciame sismico del 31 luglio scorso che aveva provocato ingenti danni strutturali.
La sede, dotata di ATM Postamat h24 sette giorni su sette, ha ripreso la sua normale attività rispettando il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.
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