Ripristinata circolazione su SS 145 Sorrentina

- pubblicità -

“In seguito alle mie numerose interlocuzioni con il Commissario prefettizio di Castellammare di Stabia, Dario Caputo, è stata disposta la revoca del senso unico alternato sulla Ss145: un passo in avanti fondamentale per ripristinare la piena fluidità della circolazione nella Penisola Sorrentina e ridurre gli ingenti disagi per cittadini e pendolari.

Ringrazio il Commissario per la tempestività con la quale ha provveduto a predisporre le verifiche tecniche necessarie e a trasmettere la relativa relazione ai Vigili del Fuoco, consentendo di procedere al completo ripristino della viabilità. Viene così superata una criticità che ha aggravato le difficoltà di collegamento del territorio.

Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione della situazione, affinché si possa proseguire nel miglioramento della viabilità e garantire così condizioni di sicurezza per tutti gli utenti”.

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante di Forza Italia.