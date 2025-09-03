San Potito Vibes, la seconda edizione

- pubblicità -
Dopo il successo dello scorso anno, torna a San Potito Sannitico la seconda edizione di San Potito Vibes, un appuntamento che celebra la musica, la condivisione e le tradizioni del territorio.
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di San Potito Sannitico con il patrocinio del Comune di San Potito Sannitico, si terrà il 5, 6 e 7 settembre lungo il suggestivo Percorso delle Acque, lato Piazza Porta Agricola.
Ogni serata, a partire dalle 20:30, vedrà l’apertura degli stand gastronomici e sarà animata da spettacoli musicali:
Venerdì 5 settembre: Tsunami Band (Italian cover band)
Sabato 6 settembre: Ausulea (canti della tradizione)
Domenica 7 settembre: Jolly Blue (883 tribute band)
Il programma coinvolge anche i più piccoli: dalle 17:30 spazio alle attività sportive per bambini e bambine, per rendere la festa un’occasione di incontro e divertimento per tutta la comunità.
📅 Quando: 5-6-7 settembre 2025
📍 Dove: San Potito Sannitico – Percorso delle Acque, lato Piazza Porta Agricola
🕣 Ore 20:30 apertura stand – Ore 17:30 attività per bambini/e
Tre giorni da vivere insieme tra musica, gusto e tradizione: San Potito Vibes vi aspetta!
