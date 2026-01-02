Sfilata delle Pacchianelle di Vico Equense martedì 6

- pubblicità -

Un evento di possibile interesse, Le Pacchianelle di Vico Equense che si terrà il 6 Gennaio 2026 alle ore 14:30 a Vico Equense (Na).

Il 6 Gennaio, a Vico Equense, la tradizione popolare si fa presenza concreta e memoria condivisa.

La città rinnova uno dei suoi appuntamenti culturali più rappresentativi: la sfilata delle Pacchianelle di Vico Equense, espressione autentica dell’identità storica e sociale del territorio.

Le Pacchianelle di Vico Equense incarnano la storia delle donne del popolo, custodi silenziose di usi, valori e gesti quotidiani che hanno attraversato il tempo. Attraverso l’abito tradizionale, tramandato di generazione in generazione, riaffiora un racconto collettivo fatto di dignità, lavoro e appartenenza.

Oltre 300 figuranti, tra donne e bambine, daranno vita a questa narrazione corale, trasformando le strade della città in un affresco vivente di grande forza simbolica. Non una semplice rievocazione folkloristica, ma un atto culturale condiviso, capace di restituire centralità a un patrimonio immateriale ancora profondamente radicato nella comunità.

La sfilata delle Pacchianelle di Vico Equense rappresenta un momento di riconoscimento e continuità, in cui la storia non viene esposta ma vissuta. È la comunità che si racconta attraverso i suoi simboli, riaffermando il valore della memoria come fondamento dell’identità contemporanea.

In un tempo segnato dalla rapidità e dalla trasformazione, Vico Equense sceglie di custodire e rendere visibile il proprio patrimonio culturale, offrendo un esempio di come la tradizione possa restare viva, significativa e attuale.

