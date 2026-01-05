Sfilata delle Pacchianelle rinviata a domenica 11

- pubblicità -

A causa delle condizioni meteorologiche avverse e della forte pioggia prevista per il giorno 6 gennaio 2026, la storica sfilata delle Pacchianelle, originariamente programmata per l’Epifania, è stata sospesa e rinviata a domenica 11 gennaio 2026 alle ore 14:30.

La decisione è stata presa in via precauzionale per garantire la sicurezza dei partecipanti, dei figuranti e del pubblico, nonché per preservare l’integrità dei sontuosi costumi e degli allestimenti che caratterizzano questa tradizione centenaria.