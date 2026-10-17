Sport Illumina, due nuovi playground a Torre del Greco ed Aversa

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Prima erano semplicemente spazi vuoti e abbandonati. Ora sono luoghi da vivere. Ogni giorno e in maniera diversa.

Nascono ad Aversa e Torre del Greco due nuovi spazi Sport Illumina: playground all’aperto, a ingresso libero, pensati per cittadini di ogni età. Le due aree rientrano tra le 85 realizzate in tutta Italia dal progetto Sport Illumina, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e realizzato da Sport e Salute, che vuole rendere la pratica sportiva parte integrante della quotidianità.

È stato proprio il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi ad attivare ufficialmente i due nuovi spazi.

Ad Aversa “Sport Illumina” ha trasformato l’area abbandonata di via Amedeo Modigliani in un campo dedicato al basket, uno spazio per il parkour e soprattutto uno spazio che si accenderà di vita ogni giorno, grazie all’attività dei tutor di Sport e Salute che per sei anni gestirà lo Spazio Illumina di Aversa.

A Torre del Greco l’area di via Lamaria è oggi completamente libera e accessibile a tutti, con il basket e il parkour che diventano strumenti per rimettere in movimento una parte della città e, soprattutto, le persone che la vivono.

La filosofia di Sport Illumina

Un canestro, una parete, un salto. Gesti semplici, alla portata di tutti, che trasformano uno spazio urbano in un luogo di incontro, energia e condivisione. Un luogo dove allenarsi, giocare, mettersi alla prova, incontrare altre persone e tornare a casa con la voglia di ritornare. È questa la filosofia di Sport Illumina: portare lo sport dove le persone vivono, trasformando spazi urbani in luoghi aperti, accessibili e capaci di generare nuove relazioni.

Perché uno spazio sportivo non è mai soltanto uno spazio sportivo. È una piazza. Un punto di incontro. Un luogo dove un bambino scopre il basket, un ragazzo prova il parkour, un genitore si ferma a guardare e qualcuno, semplicemente, decide di fare il primo passo.

Andrea Abodi, ministro dello Sport e dei giovani

«Il Governo, giorno dopo giorno, sta dando forma agli impegni assunti, a partire da quello di rendere lo sport sempre più accessibile e gratuito, perché nessuno debba rinunciare a praticarlo per ragioni economiche o per mancanza di strutture. Con Aversa e Torre del Greco inauguriamo altri due spazi Sport Illumina in Campania, parte importante del Piano nazionale che ne prevede 85, un percorso che testimonia la volontà di moltiplicare le opportunità nei territori, diffusamente.

Restituiamo alla comunità luoghi riqualificati nel quale ragazzi e ragazze potranno incontrarsi, condividere esperienze e crescere attraverso i valori dello sport. Investire in questi spazi sportivi significa ampliare e rafforzare il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme, come indica l’articolo 33 della nostra Costituzione, al comma 7. Anche questi playground contribuiranno a prevenire e mitigare il disagio giovanile e rafforzare il rapporto tra giovani, territorio e istituzioni», così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Andrea Mezzaroma e Diego Nepi Molineris – Presidente e AD di Sport e Salute

Per il Presidente e l’ad di Sport e Salute Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris:: “Gli spazi Sport Illumina sono molto più di campi dove praticare sport: sono luoghi che restituiamo alle persone. Con Sport Illumina vogliamo dimostrare che lo sport è una delle infrastrutture sociali più potenti di cui dispone il Paese. Quando uno spazio pubblico torna a vivere attraverso il gioco, il movimento e l’incontro, migliora la qualità della vita di un quartiere, si rafforzano le relazioni e cresce il senso di appartenenza. La nostra missione è rendere lo sport sempre più vicino alle persone, entrando nei luoghi della quotidianità e creando occasioni concrete di benessere, inclusione e partecipazione. Perché ogni spazio riqualificato è una possibilità in più per costruire comunità”.

Francesco Matacena, sindaco di Aversa

Il Sindaco di Aversa, Francesco Matacena, ha dichiarato: “da un’area standard comunale che fino a oggi era inutilizzata nasce finalmente uno spazio dedicato allo sport, al gioco e alla socialità, gratuito e aperto a tutti. Ringrazio il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e Sport e Salute per aver creduto in questo progetto, che ci permette di recuperare uno spazio della città e soprattutto di restituirlo alla comunità. Come Amministrazione abbiamo scelto di fare un passo in più, investendo anche risorse comunali per ampliare il Playground con un’area giochi dedicata ai bambini e una zona attrezzata per lo sport e l’attività fisica.

L’idea è proprio questa: creare un luogo che potesse essere vissuto da tutti. Dai bambini che vengono qui a giocare, dai ragazzi che vogliono fare sport, dalle famiglie e da chiunque voglia trascorrere del tempo insieme agli altri in uno spazio pubblico curato e accessibile. Crediamo molto nel valore dello sport, soprattutto per i più giovani. Sport significa crescita, educazione, inclusione, ma anche stare insieme e costruire relazioni. E mettere a disposizione spazi gratuiti e accessibili significa offrire ai nostri ragazzi nuove opportunità e, allo stesso tempo, investire nel futuro della nostra città”.

Luigi Mennella, sindaco di Torre del Greco

“La nostra amministrazione comunale – è il commento del Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella – sta prestando grande attenzione allo sport e alla necessità di dotare la città di strutture adeguate. In tal senso vanno lette, ad esempio, la realizzazione del primo palazzetto dello sport e della prima piscina comunale, in un’area dove speriamo presto sorgerà anche il nuovo stadio, per il quale sono stati stanziati 18 milioni di euro. L’intervento in via Lamaria, voluto dal ministro dello sport e dei giovani e portato avanti da Sport e Salute, punta non solo ad arricchire tale offerta, ma viene realizzato in un contesto ad alta concentrazione urbana e dunque estremamente ricettivo, costituendo un intervento che da un lato offre un’area attrezza per le attività ludico-fisiche e dall’altro rappresenta un importante arricchimento sociale per l’intero quartiere”.

Le inaugurazioni di Aversa e Torre del Greco dimostrano ancora una volta come il progetto Sport Illumina sia intenzionato ad investire fortemente sul territorio e sempre a disposizione della comunità cercando di dar vita a nuove relazioni e a nuove opportunità d’incontro. L’iniziativa è completamente sostenibile e promuove uno stile di vita sano e una valorizzazione del territorio urbano.