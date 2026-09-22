Sport Illumina, inaugurato playground a Casalnuovo

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Da scuola dell’infanzia abbandonata a piazza dello sport. È la trasformazione che prende forma a Casalnuovo di Napoli, dove nasce un nuovo spazio “Sport Illumina”, restituito alla comunità dopo anni di incuria e illegalità. L’area, un tempo simbolo del degrado, oggi ospita un campo da basket, una parete per l’arrampicata, associazioni sportive, famiglie e decine di ragazzi: un luogo che torna a vivere e che diventa presidio sociale, oltre che impianto sportivo.

All’inaugurazione, nel pomeriggio, erano presenti il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il sindaco Giovanni Nappi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’amministratore delegato Diego Nepi Molineris e Pino Maddaloni, ambassador del Team Illumina. Proprio Maddaloni ha ricordato come lo sport, prima ancora che insegnare a vincere, insegni a rialzarsi e riprovare.

Una festa dello sport

A fare da protagonisti sono stati soprattutto i giovani e le numerose Asd del territorio, che hanno animato il nuovo spazio fin dal primo momento. Performer, freestyler e atleti hanno trasformato l’area in un luogo di energia e partecipazione, fino al gesto simbolico che ha sancito l’avvio ufficiale del progetto: un tiro a canestro, il primo di una lunga serie.

Le parole delle istituzioni

«Oggi a Casalnuovo – ha dichiarato il ministro Abodi – grazie al lavoro di Sport e Salute restituiamo alla comunità uno spazio sportivo che diventa luogo di socialità e opportunità quotidiane. Un luogo rinnovato, accessibile, aperto a tutti e gratuito. È questa l’idea alla base delle politiche sportive del Governo: fare dello sport uno strumento concreto di inclusione e coesione sociale».

Mezzaroma ha sottolineato il valore della rigenerazione urbana: «Sport Illumina è un investimento sulle persone, prima ancora che sui luoghi. Dove c’era una scuola dell’infanzia abbandonata oggi c’è uno spazio di sport e vita, un punto di incontro per ragazzi e famiglie. Quando un luogo torna a vivere, restituisce al quartiere presenza, relazioni e fiducia».

Nepi Molineris ha aggiunto: «Illumina significa restituire allo sport spazi che avevano smesso di appartenere alla comunità, trasformandoli in luoghi aperti a tutti. A Casalnuovo inauguriamo il primo Sport Illumina della Campania: un bene comune che torna a vivere e dove lo sport diventa patrimonio universale. Lo sport è davvero di tutti quando non crea barriere, ma apre porte, genera opportunità e costruisce futuro».

Il dirigente ha poi collegato l’inaugurazione alla settimana della regata preliminare dell’America’s Cup a Napoli: «Due legacy che si incontrano: quella di un grande evento internazionale e quella, ancora più importante, di uno sport che ogni giorno lascia qualcosa sul territorio».