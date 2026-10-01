Tavolo MIT-Anas per viabilità in Campania

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“Sono in corso importanti interventi che interessano la rete viaria campana, con particolare riferimento alle infrastrutture strategiche per la mobilità. Dalla Costiera Amalfitana alla Ss145 ‘Sorrentina’, dalla galleria Monte Pergola alla Ss372 ‘Telesina’, sono tanti i cantieri e i progetti che stanno entrando in una fase decisiva e che richiedono un monitoraggio costante. Ringrazio Anas Campania per il proficuo confronto e per l’impegno nel tradurre gli investimenti del Mit sul territorio in opere concrete”.

Lo dichiara Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che mercoledì mattina ha incontrato l’Ing. Barbara Di Franco, Responsabile della Struttura Territoriale Campania di Anas.

Galleria Maiori-Minori

“Abbiamo affrontato il tema della variante in galleria tra Maiori e Minori, sulla quale – aggiunge Ferrante – è necessario promuovere un confronto puntuale con tutti i soggetti interessati, a cominciare da Regione e comuni, così da accompagnare l’iter progettuale e arrivare alle soluzioni più efficaci per il territorio.

Abbiamo fatto il punto anche sulla Ztl in Costiera Amalfitana, rispetto alla quale auspico che la Regione definisca al più presto perimetrazione e criteri di accesso, e sul programma di manutenzione della Ss163: entro la fine dell’anno è previsto l’avvio del primo dei tre stralci di intervento, che concerne i comuni di Positano, Piano di Sorrento e Vico Equense per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro sul totale di 18,5 milioni destinati all’arteria, riguardanti interventi di rifacimento dei parapetti e delle ringhiere di sicurezza.

SS145 Sorrentina

Abbiamo inoltre verificato lo stato di avanzamento dei lavori sulla Ss145 ‘Sorrentina’, dove sono previsti interventi complessivi per 5,6 milioni di euro: in particolare, i lavori di controsoffittatura della galleria Varano saranno ultimati entro fine anno. Gli interventi in corso in direzione Salerno lungo la galleria Monte Pergola, poi, saranno conclusi verosimilmente entro gennaio 2027.

SS372 Telesina

Infine, abbiamo approfondito l’iter di avanzamento del primo lotto della Ss372 ‘Telesina’, per il quale siamo vicini all’approvazione del progetto esecutivo e al conseguente avvio dei lavori, dando così vita a un’opera destinata a rafforzare i collegamenti e la competitività del territorio.

Continuerò a monitorare con attenzione ogni intervento in stretto raccordo con Anas, affinché – conclude Ferrante – la programmazione trovi piena attuazione e si traduca nelle infrastrutture di cui i territori campani hanno bisogno”.