Terra dei fuochi, Di Bari: dati dicono che stiamo lavorando bene

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«Le comunità hanno sofferto e per questo avranno sempre la mia vicinanza. Ma i dati confermano che l’azione di contrasto ai roghi tossici prosegue con determinazione». Con queste parole il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha aperto l’incontro che si è svolto nel pomeriggio al Teatro Comunale di Massa di Somma, alla presenza di amministratori locali, cittadini e rappresentanti dei comitati civici della Terra dei Fuochi.

L’appuntamento è servito a fare il punto sulle attività di prevenzione e repressione dei roghi e dell’abbandono illecito di rifiuti, ma anche a raccogliere indicazioni e proposte dal territorio.

I presenti

All’incontro hanno partecipato: il generale Giuseppe Vadalà, commissario straordinario per le bonifiche, il viceprefetto Ciro Silvestro, incaricato per la Terra dei Fuochi, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana, mons. Antonio Di Donna

Un richiamo forte alla centralità del tema era arrivato anche lo scorso 23 maggio, quando papa Leone XIV aveva incontrato ad Acerra i sindaci dei Comuni coinvolti, dedicando particolare attenzione alle istanze delle comunità.

Roghi in calo del 17%: “Dati oggettivi che misurano il lavoro svolto”

Il prefetto Di Bari ha illustrato i numeri aggiornati: 381 incendi registrati dall’inizio dell’anno, contro i 460 dello stesso periodo del 2025. Una diminuzione del 17%.

«Sono dati oggettivi – ha sottolineato – che restituiscono il senso del lavoro svolto e dell’impegno profuso da tutte le istituzioni coinvolte».

Il ruolo del Governo e il rafforzamento dei controlli

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il contributo del Governo, in particolare: il coordinamento assicurato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che segue la cabina di regia sulla Terra dei Fuochi e l’impegno del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel potenziamento delle misure di controllo del territorio e nel sostegno agli enti locali

Un passaggio ritenuto decisivo è l’assegnazione di risorse aggiuntive ai Comuni per il rafforzamento dei corpi di polizia municipale, misura che consente di aumentare la vigilanza e rendere più incisiva l’azione di prevenzione e contrasto ai roghi e all’abbandono dei rifiuti.